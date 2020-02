Daniel Carriço heeft donderdag een opvallende transfer gemaakt. De 31-jarige Portugese verdediger verruilt Sevilla per direct voor het Chinese Wuhan Zall FC.

In Wuhan brak in december het coronavirus uit. De besmettelijke ziekte heeft al meer dan 2.000 doden geëist, waarvan het merendeel viel in China. Er is nog geen bestrijdingsmiddel.

Door het coronavirus is de start van de Chinese Super League, die eigenlijk komend weekend zou beginnen, tot nader order uitgesteld en geldt vanuit Europa voorlopig een vliegverbod naar China.

Het is daarom nog onduidelijk wanneer Carriço kan afreizen naar Wuhan. Hij had bij Sevilla een aflopend contract en tekent bij Wuhan Zall FC een dezer dagen een meerjarige verbintenis.

Carriço speler met langste dienstverband bij Sevilla

Carriço speelde sinds 2013 bij Sevilla en was daar in de huidige selectie de speler met het langste dienstverband bij de club. Hij kwam tot in totaal 167 officiële wedstrijden.

De enkelvoudig international van Portugal won van 2014 tot en met 2016 drie keer op rij de Europa League met Sevilla. Hij droeg eerder het shirt van Sporting CP, SC Olhanense, AEL Limassol en Reading.

Wuhan Zall FC werd vorig seizoen zesde in de Chinese Super League. De formatie keerde toen na vijf jaar actief te zijn geweest in de eerste divisie terug op het hoogste niveau.