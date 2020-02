FC Barcelona heeft zich donderdag versterkt met Martin Braithwaite. De Deense aanvaller komt over van competitiegenoot Leganés, tekent voor 4,5 jaar en kost 18 miljoen euro.

Barcelona zag begin deze maand aanvaller Ousmane Dembélé wegvallen met een blessure en moet ook Luis Suárez lange tijd missen. De regels staan in Spanje toe dat een club in zo'n geval buiten de transferperiode een speler mag aantrekken.

Voorwaarde daarbij is wel dat de speler uit de Spaanse competitie komt of clubloos is. De 28-jarige Braithwaite speelde sinds dit seizoen voor Leganés, dat hem voor 5 miljoen euro overnam van Middlesbrough.

Braithwaite, 39-voudig international van Denemarken, kwam namens Leganés tot 27 wedstrijden, acht doelpunten en één assist. De multifunctionele aanvaller speelde eerder voor Esbjerg fB, Toulouse en Bordeaux.

Barcelona, dat achter Real Madrid tweede staat in La Liga, was tijdens de winterse transferperiode al hard op zoek naar een aanvaller. Onder anderen Dusan Tadic werd gepolst, maar de Ajax-aanvoerder bedankte.

Mogelijk maakt Braithwaite zaterdag al zijn Barcelona-debuut, wanneer de topclub in het eigen Camp Nou tegenover het laaggeklasseerde Eibar staat. De aftrap is om 16.00 uur.

