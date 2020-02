Dusan Tadic heeft niet overwogen om Ajax in de winterstop te verruilen voor FC Barcelona. De aanvoerder van de Amsterdammers kon op huurbasis naar de Spaanse topclub, maar zag dat niet zitten.

"Ik was niet verbaasd dat Barcelona me voor een half jaar wilde huren, want ik geloof in mezelf en heb een uitstekend seizoen achter de rug", zegt Tadic donderdag in De Telegraaf.

"Maar ik heb al honderd keer gezegd dat Ajax mijn club is en er was geen reden om naar Barcelona te vertrekken, omdat ik hier alles heb wat ik wil. En ik sta tot 2026 onder contract."

Barcelona was in de winterse transferperiode op zoek naar een vervanger voor de langdurig geblesseerde Luis Suárez. Er werden verschillende aanvallers met de club van Frenkie de Jong in verband gebracht, onder wie dus Tadic.

De 31-jarige Tadic speelt sinds de zomer van 2018 bij Ajax, dat hem voor ruim 11 miljoen euro overnam van Southampton. Mede dankzij de inbreng van de Serviër - hij kwam vorig seizoen in alle competities tot 56 duels, 38 goals en 24 assists - pakte Ajax de landstitel en de beker en werden de halve finales van de Champions League gehaald.

Momenteel bereidt Tadic zich met Ajax voor op het Europa League-duel met Getafe. De wedstrijd in het Coliseum Alfonso Pérez in de voorstad van Madrid begint donderdag om 18.55 uur. De return is volgende week in de Johan Cruijff ArenA.

