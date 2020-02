Voetbalsters in de hoogste divisie van Spanje hebben woensdag een cao gekregen. In november gingen de speelsters korte tijd in staking om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen.

De Spaanse spelersvakbond AFE bereikte dinsdag een akkoord over de eerste cao in de Primera División Femenina en presenteerde de plannen woensdagavond.

"De door de voetbalsters uitgevoerde staking was fundamenteel en zorgde voor een keerpunt in dit lange proces. Hierdoor werden de onderhandelingen eindelijk versneld", meldde de AFE.

"Deze overeenkomst is een historische gebeurtenis in de geschiedenis van de Spaanse sport en geeft collectief zekerheid voor de speelsters", aldus de spelersvakbond. "Het akkoord is bevredigend voor alle partijen."

In de Spaanse competitie zijn de Nederlandse speelsters Lieke Martens, Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid), Merel van Dongen (Real Betis) en Mandy van den Berg (Valencia) actief.

Door de komst van de cao hebben speelsters een minimumsalaris en financiële zekerheid als ze geblesseerd raken of zwanger worden.