Ajax-trainer Erik ten Hag heeft vertrouwen in een goed resultaat voor zijn ploeg in de heenwedstrijd op bezoek bij Getafe in de tweede ronde van de Europa League. De coach denkt wel dat de Amsterdammers donderdag in topvorm moeten zijn.

"Maar dat is een inkoppertje, dat geldt voor alle Europese duels. De spelers weten wat van hen gevraagd wordt. Ze hebben in het afgelopen half jaar veel bagage in hun tas kunnen stoppen. Ik kijk er enorm naar uit", zei Ten Hag woensdag op de persconferentie.

Getafe is dé verrassing van dit seizoen in La Liga. Het elftal van trainer José Bordalás staat achter Real Madrid en FC Barcelona knap derde en staat bekend om het bij vlagen fysiek harde spel (dit seizoen kregen spelers al 77 kaarten in de competitie).

"Ik eis slimheid van mijn spelers. Wanneer moet je de lange bal spelen en wanneer moet je onder de druk van Getafe uit proberen te voetballen? Zij pressen heel hoog en dat doet lang niet elke tegenstander van Ajax.", aldus Ten Hag.

"Getafe heeft meerdere goede spelers die absoluut het niveau hebben om bij Ajax te kunnen spelen. Bijvoorbeeld Marc Cucurella, die constant gevaar sticht aan de linkerkant. Daar moeten we voor waken, maar we weten alles over Getafe."

Hakim Ziyech tijdens de wedstrijd van Ajax tegen RKC Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag wil niets kwijt over opstelling

Ten Hag wilde zoals te doen gebruikelijk op zijn perspraatjes niets kwijt over de opstelling en dus ook niet of Daley Blind en Hakim Ziyech kunnen starten. Beiden zijn pas net hersteld van respectievelijk hartproblemen en een kuitblessure.

"Daley en Hakim maken grote stappen vooruit. Ze hebben zondag tegen RKC (3-0-zege) 45 minuten kunnen spelen en deze week ook heel goed kunnen trainen. Ze worden steeds sterker, maar jullie gaan zien of ze aan de aftrap staan en negentig minuten kunnen spelen."

"Er zit sowieso vooruitgang in ons spel doordat er spelers terugkomen. Als deze weg zich voortzet, dan moeten we richting het voorjaar weer in topvorm zijn. Je moet nu in de juiste positie komen om prijzen te winnen en de Europa League is er daar één van."

Ajax moet het donderdag nog wel stellen zonder een aantal basisklanten. André Onana is geschorst (hij wordt vervangen door Bruno Varela) en Quincy Promes, Joël Veltman en Noussair Mazraoui zijn geblesseerd.

De eerste wedstrijd tussen Getafe en Ajax begint donderdag om 18.55 uur in het Coliseum Alfonso Pérez en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Ruddy Buquet. De return is volgende week donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Europa League