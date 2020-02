Teun Koopmeiners kijkt uit naar de Europa League-wedstrijd van AZ donderdag tegen LASK. De aanvoerder erkent dat de Alkmaarse ploeg in een slechte fase zit, maar hij vindt dat de malheur niet overdreven moet worden.

"Het was geen topweek, dat is een feit", zei Koopmeiners woensdag op de persconferentie van AZ in het AFAS Stadion. De middenvelder verloor afgelopen zaterdag met zijn ploeg met 2-0 van FC Twente en werd drie dagen eerder door NAC Breda (1-3) uitgeschakeld in het TOTO KNVB Beker-toernooi.

"De bekeruitschakeling was een dreun en de nederlaag daarna was ook niet lekker", vervolgde de 21-jarige Koopmeiners. "Maar dat neemt niet weg dat we onwijs veel zin hebben om er morgen een prachtige wedstrijd van te maken tegen LASK."

Volgens Koopmeiners moet de zwakke week van AZ beschouwd worden als incident in een verder tot dusver uitstekend seizoen. "We zitten nog steeds in een fantastische positie met een tweede plaats in de Eredivisie en een plek bij de laatste 32 van de Europa League. De nederlagen moeten we dan ook niet groter maken dan ze zijn. Dat doen we met overwinningen ook niet."

AZ trainde woensdag in het AFAS Stadion. (Foto: Getty Images)

'We willen altijd winnen'

Koopmeiners weet wel dat het een flinke klus wordt om over twee wedstrijden LASK te verslaan. De Oostenrijkse club won afgelopen vrijdag nog met 2-3 bij regerend landskampioen Red Bull Salzburg en was in november met 4-1 te sterk voor PSV.

"LASK zit in een enorm goede fase. Ze hebben een team dat een hecht collectief is en keihard werkt, maar dat doen wij ook. Het kriebelt, we willen altijd winnen en nu dus ook.

De zestiendefinalewedstrijd tussen AZ en LASK begint donderdag om 21.00 uur in het AFAS Stadion en staat onder leiding van de Finse scheidsrechter Mattias Gestraniu. Een week later is de return in de Raiffeisen Arena.

AZ-LASK begint donderdag om 21.00 uur. (Foto: Getty Images)

