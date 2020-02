AZ-trainer Arne Slot verwacht een zware heenwedstrijd voor zijn ploeg donderdag in eigen huis tegen LASK Linz in de tweede ronde van de Europa League. Hij denkt zelfs dat de Oostenrijkers de lastigste tegenstander tot dusver zullen zijn in dit seizoen.

"Het is een prachtig affiche. We krijgen de grootste weerstand die we in zeven maanden tijd hebben gekregen. Het zal een fysiek gevecht worden, maar die worden vaak ook met het hoofd gewonnen", zei Slot woensdag op de persconferentie.

AZ is niet bepaald in vorm, terwijl LASK juist blaakt van het zelfvertrouwen. De club zegevierde vorige week nog knap op bezoek bij Red Bull Salzburg (2-3) en nam daardoor de koppositie van hen over in de Oostenrijkse Bundesliga.

"LASK zet heel agressief en massaal druk. Daarmee nemen ze heel veel risico. Als wij ons daar onderuit kunnen voetballen, dan maken we kans. Maar dát lukt tegenstanders van LASK heel vaak juist niet", aldus Slot.

De spelers van AZ bereiden zich voor op de heenwedstrijd tegen LASK Linz. (Foto: Getty Images)

'Nederlagen niet groter maken dan ze zijn'

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners kijkt ondanks de op papier zware opgave reikhalzend uit naar het treffen met LASK. Hij erkent dat de Alkmaarders in een slechte fase zitten, maar hij vindt dat de malheur niet overdreven moet worden.

"Het was geen topweek, dat is een feit", doelde Koopmeiners op de uitschakeling vorige week door NAC Breda (1-3) in de kwartfinales van het TOTO KNVB Bekertoernooi en de nederlaag een paar dagen later tegen FC Twente (2-0) in de Eredivisie.

"De bekeruitschakeling was een dreun en de nederlaag daarna was ook niet lekker. Maar dat neemt niet weg dat we onwijs veel zin hebben om er morgen een prachtige wedstrijd van te maken tegen LASK."

"We zitten nog steeds in een fantastische positie met een tweede plaats in de Eredivisie en een plek bij de laatste 32 van de Europa League. De nederlagen moeten we dan ook niet groter maken dan ze zijn. Dat doen we met overwinningen ook niet."

Het eerste duel tussen AZ en LASK begint donderdag om 21.00 uur in het AFAS Stadion en staat onder leiding van de Finse scheidsrechter Mattias Gestraniu. Een week later is de return in de Raiffeisen Arena in Linz.

