Ajax staat donderdag om 18.55 uur tegenover Getafe in de knock-outfase van de Europa League. Een profiel van de club uit de voorstad van Madrid die zeer verrassend derde staat in de Spaanse competitie.

"Dit resultaat is onrechtvaardig, gezien onze inzet en moed. Helaas hebben we niet de kwaliteit die de topteams wél hebben", zei Getafe-coach José Bordalás zaterdag nadat zijn ploeg het FC Barcelona erg moeilijk had gemaakt in Camp Nou, waar nipt met 2-1 werd verloren.

Bordalás vatte de kracht van Getafe perfect samen: de ploeg loopt niet over van kwaliteit, maar strijdt voor wat het waard is en doet er werkelijk alles aan om te winnen. Voor die mentaliteit heeft de trainer, die zelf nooit op hoog niveau speelde, in de afgelopen 3,5 jaar gezorgd.

"Die Bordalás is een fenomeen en echt een kleine José Mourinho. Hij doet niet aan klantenbinding en hecht geen waarde aan de schoonheid of aantrekkelijkheid van het voetbal. Hij wil dat de tegenstander niet wint en het liefst dat ze zelf dan wel winnen", zegt Sierd de Vos, als Ziggo Sport-commentator kenner van het Spaanse voetbal, tegen NUsport.

"Die lelijkheid beheersen ze tot in perfectie. Het principe van Getafe is dat ze de bal niet hoeven hebben. Ze proberen de bal af te pakken op de helft van de tegenstander wanneer die in opbouw is en slaan op dat moment toe. Zoals Barcelona deed onder Josep Guardiola, maar dan veel lomper."

José Bordalás (rechts), de fanatieke coach van Getafe, is in Spanje niet bij al zijn collega's geliefd. (Foto: Pro Shots)

'Die rechtsback schopt je zo over het hek'

De stijl van Getafe gaat gepaard met veel overtredingen; met een aantal van 77 pakte de ploeg van Bordalás dit seizoen de meeste gele kaarten in La Liga. Liefst elf daarvan waren voor rechtsback Damián Suárez, een van de drie Uruguayaanse verdedigers in de ploeg.

"Hij is de hardste speler van de hele competitie en schopt je zo over het hek. Getafe heeft wel vier spelers die op negen of tien gele kaarten staan. Ze zijn fysiek ontzettend sterk en hebben een enorme conditie", weet De Vos.

"Ze hebben in de verdediging ook Djené, een Togolese tank. En als je een keer tegen de Kameroener Allan Nyom aanloopt, heb je een hernia. Getafe probeert de tegenstander gewoon zoveel mogelijk te dwarsbomen en te ontregelen. Tegen Barcelona maakten ze dertig overtredingen."

Ángel Rodríguez is de clubtopscorer van Getafe. De spits scoorde dit seizoen in alle competities al veertien keer, al begint hij meestal op de bank. (Foto: Pro Shots)

'Geen last van ego's bij Getafe'

Getafe, dat pas sinds begin deze eeuw op het hoogste Spaanse niveau uitkomt, werd vorig jaar knap vijfde en die lijn wordt dit seizoen doorgetrokken. De Vos, die benadrukt dat Getafe voorin met onder anderen de ervaren aanvoerder Jorge Molina, Jaime Mata en clubtopscorer Ángel Rodríguez ook over spelers met technische kwaliteiten beschikt, heeft daar wel een verklaring voor.

"Bij de heel grote clubs heb je last van ego's, waarbij spelers in dienst moeten spelen van anderen. Dat heb je bij Getafe niet. De ploeg bestaat al een seizoen of drie uit dezelfde spelers, die het over het algemeen niet hebben kunnen maken bij grote clubs. De trainer is in staat om de som der delen tot een heel mooi geheel te maken", zegt hij.

Hoe Ajax het tweeluik met Getafe moet aanpakken? "Fysiek is Getafe sterker, dus de spelers van Ajax moeten uit de duels blijven en - zoals in hun beste Europese uitwedstrijden - de bal rond laten gaan."

Getafe-Ajax begint donderdag om 18.55 uur in het Coliseum Alfonso Pérez, waar plaats is voor ruim 17.000 toeschouwers. De return is volgende week donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Het stadion van Getafe, het Coliseum Alfonso Pérez. (Foto: Pro Shots)

