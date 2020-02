Directeur Ferran Soriano stelt dat Manchester City ten onrechte wordt beschuldigd van het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De club werd vorige week door de UEFA voor twee seizoenen uitgesloten van Europees voetbal.

"De supporters kunnen van twee dingen zeker zijn: dat de beschuldigingen onjuist zijn en dat we er alles aan gaan doen om dat te bewijzen", zegt uitvoerend directeur Soriano woensdag in gesprek met Engelse media.

Manchester City zou de UEFA tussen 2012 en 2016 onjuist geïnformeerd hebben over zijn sponsorinkomsten en begroting. Volgens de Europese voetbalbond verleende de club daarna onvoldoende medewerking aan het onderzoek.

Naast de uitsluiting van Europees voetbal kreeg Manchester City een boete van liefst 30 miljoen euro. De huidige nummer twee in de Premier League maakte direct bekend in beroep te gaan bij het internationaal sporttribunaal CAS.

'We hebben wél meegewerkt aan onderzoek'

Volgens Soriano was de UEFA erop uit om City te straffen. "We hebben wel degelijk meegewerkt aan het onderzoek en leverden daarbij bewijs aan dat aantoont dat de beschuldigingen onwaar zijn. Dat was moeilijk, want we werden voor ons gevoel al schuldig bevonden voordat de zaak behandeld werd."

"Onze administratie is vele malen bekeken door accountants en toezichthouders", vervolgde de directeur. "Daarnaast zijn we een winstgevende club die geen schulden heeft. In onze perceptie gaat dit proces niet om gerechtigheid, maar is dit een politieke aangelegenheid geworden."

Het is nog niet bekend wanneer het CAS de zaak van Manchester City gaat behandelen. Soriano hoopt dat er voor de zomer duidelijkheid is over de straf van de 'Citizens', die op dit moment de tweede plek in de Premier League bezetten en op koers zijn om opnieuw een ticket voor de Champions League te veroveren.