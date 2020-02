Perr Schuurs is opgenomen in de selectie van Ajax voor het Europa League-duel met Getafe CF. De verdediger is hersteld van een kuitblessure. Noussair Mazraoui moet de uitwedstrijd donderdag aan zich voorbij laten gaan.

Schuurs miste de afgelopen wedstrijden tegen Vitesse (beker) en RKC Waalwijk (competitie) door blessureleed. De twintigjarige Limburger deed begin februari in de topper tegen PSV nog wel 59 minuten mee.

De kans is aanwezig dat Schuurs tegen Getafe direct in de basis mag beginnen, aangezien Joël Veltman voorlopig uit de roulatie is door een knieblessure. Hij werd tegen Vitesse en RKC centraal achterin vervangen door Edson Álvarez.

Voor vleugelverdediger Mazraoui komt de wedstrijd tegen Getafe te vroeg. De Marokkaanse international viel maandag in de wedstrijd van Jong Ajax tegen NAC Breda (2-4-verlies) uit met een enkelblessure en is niet meegereisd naar Madrid.

De selectie van trainer Erik ten Hag telt in totaal 22 spelers, onder wie talenten Danilo, Jurriën Timber en Jurgen Ekkelenkamp. Andre Onana gaat ook mee naar Spanje, al kan de doelman door een schorsing niet in actie komen. Siem de Jong, die op weg is naar FC Cincinnati, ontbreekt in de selectie.

De heenwedstrijd tussen Ajax en Getafe, de nummer drie van Spanje, in de eerste knock-outronde van de Europa League begint donderdag om 18.55 uur en staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Ruddy Buquet.

