Arsène Wenger heeft bij spelregelcommissie IFAB een voorstel ingediend om de huidige buitenspelregel aan te passen. Het hoofd mondiale ontwikkeling van de FIFA wil onder meer zo snel mogelijk af van de zogenoemde 'okselregel', die dit seizoen vooral in de Premier League tot de nodige commotie leidt.

Volgens de huidige regels staat een speler buitenspel als hij of zij met een deel van het lichaam tussen de keeper en de laatste verdediger staat. Wenger wil dat een speler niet langer buitenspel kan staan met met een lichaamsdeel waar diegene niet mee kan scoren en wil bovendien dat er een einde komt aan het minutieus bepalen van buitenspel.

In de Premier League, waar de VAR de fel bekritiseerde lijnen gebruikt om buitenspel te bepalen, werden dit seizoen al tal van treffers afgekeurd omdat een klein deel van het lichaam van de doelpuntenmaker zich in buitenspelpositie bevond.

"Je hebt situaties gehad waarbij iemand slechts een fractie van een centimeter of letterlijk een neuslengte buitenspel stond. Dat is wat mensen vervelend vinden aan de VAR", zegt Wenger woensdag in Engelse media.

"Er is ruimte om de regel te veranderen, dus laten we dat snel doen. Ik wil dat spelers in de toekomst geen buitenspel meer staan als delen van het lichaam waarmee diegene kan scoren in lijn zijn met de laatste verdediger. Dan hebben we ook geen discussies over millimeters meer."

Het voorstel van Wenger wordt op 29 februari behandeld tijdens een vergadering van de IFAB. Als de spelregelcommissie instemt, wordt de buitenspelregel op 1 juni - elf dagen voor het EK - van kracht.