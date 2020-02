Atlético Madrid bezorgde Liverpool dinsdagavond de eerste nederlaag van dit kalenderjaar (1-0), maar Virgil van Dijk maakt zich geen zorgen. De verdediger van 'The Reds' weet zeker dat zijn ploeg nog een goede kans maakt om de kwartfinales van de Champions League te bereiken.

"We moeten niet in paniek raken", benadrukte de 28-jarige Van Dijk in Madrid voor de camera van Veronica. "We weten dat het op Anfield een andere partij kan worden en dat hopen we er ook van te maken. Het is belangrijk om vol vertrouwen te blijven, en dat ben ik."

De enige treffer van de wedstrijd viel al na vier minuten in het Wanda Metropolitano, waar Van Dijk en Georginio Wijnaldum aan de aftrap stonden. De bal kwam na een corner met wat geluk voor de voeten van Saúl Ñíguez en die tikte van dichtbij binnen.

"Die snelle goal hielp natuurlijk niet, want je weet dat Atlético het niet erg vindt om de hele wedstrijd te verdedigen. Ik denk dat we uiteindelijk meer dan 75 procent balbezit hebben gehad. Er waren ook wel wat kleine momenten waarop we konden scoren, maar helaas bleef dat doelpuntje uit."

1 Video Samenvatting Atlético Madrid-Liverpool (1-0)

'Lang geleden dat we zo'n avond hebben gehad'

Voor Liverpool was het pas de eerste nederlaag sinds 17 december, toen een B-ploeg in de League Cup hard onderuitging tegen Aston Villa (5-0). De laatste keer dat de A-formatie van manager Jürgen Klopp een officiële wedstrijd verloor, was op 17 september in het Champions League-duel met Napoli (2-0).

"Qua resultaat is het zeker lang geleden dat we zo'n avond hebben gehad", besefte Van Dijk. "We wisten dat het zo'n wedstrijd zou kunnen worden, maar we zijn gelukkig pas halverwege het tweeluik. We hebben een paar mogelijkheden gehad en die zullen er straks op Anfield ook komen. We gaan er gewoon vol voor."

Liverpool won de Champions League vorig seizoen door Tottenham Hotspur in de finale te verslaan. Voor de return tegen Atlético Madrid op 11 maart speelt de ongenaakbare koploper in de Premier League nog vier wedstrijden (drie competitieduels en een FA Cup-wedstrijd).

