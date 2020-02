Frank de Boer is het seizoen met Atlanta United dinsdagavond (lokale tijd) begonnen met een gelijkspel. De heenwedstrijd in de achtste finales van de CONCACAF Champions League bij het Hondurese Motagua eindigde in 1-1.

Atlanta kwam in Tegucigalpa nog wel op achterstand door een doelpunt van Roberto Moreira Aldana in de 33e minuut, maar twee minuten later stond het weer gelijk: sterspeler Josef Martínez schoot na een soepele combinatie raak in de verre hoek.

De return in de achtste finales staat 25 februari op het programma. Atlanta reikte vorig seizoen tot de laatste acht van de CONCACAF Champions League, het toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben.

Enkele dagen na de tweede ontmoeting met Motagua begint Atlanta aan het nieuwe seizoen in de MLS. 'The Five Stripes' starten de competitie in de Eastern Conference op 29 februari (1 maart Nederlandse tijd) met een uitwedstrijd tegen Nashville SC.

De Boer is bezig aan zijn tweede seizoen bij Atlanta United, waarmee hij vorig jaar twee prijzen won (US Open Cup en de Campeones Cup). In de play-offs van de MLS waren de halve finales het eindstation voor Atlanta, de landskampioen van 2018.

