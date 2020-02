Aan de indrukwekkende reeks van Borussia Dortmund-spits Erling Haaland lijkt maar geen einde te komen. Het negentienjarige fenomeen schoot zijn club dinsdag met twee goals langs Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League: 2-1.

Haaland opende in de tweede helft de score. Namens PSG zorgde Neymar voor een snel antwoord, maar het laatste woord was aan Haaland, die verbluffende cijfers kent in zijn eerste maanden als Dortmund-speler.

De in de winterstop van Red Bull Salzburg overgekomen Noor maakte zijn tiende en elfde treffer in zijn zevende duel voor 'BVB'. Geen Bundesliga-speler presteerde dat. Haaland scoorde bij zijn debuut in de competitie, beker én Champions League.

Atlético Madrid-Liverpool, het andere Champions League-duel van dinsdagavond, eindigde in 1-0. Woensdag volgen Atalanta-Valencia en Tottenham Hotspur-RB Leipzig.

Volgende week staan in de achtste finales nog Chelsea-Bayern München, Napoli-FC Barcelona, Olympique Lyon-Juventus en Real Madrid-Manchester City op het programma. Alle returns zijn volgende maand.

Neymar scoorde, maar kon zijn ploeg niet behoeden voor een nederlaag in Dortmund. (Foto: Pro Shots)

Dortmund gevaarlijker dan PSG

In de eerste helft van Dortmund-PSG zochten beide ploegen de aanval en het was Dortmund dat het gevaarlijkst was. Zo doken Jordan Sancho en Emre Can op voor het doel, maar hun inzet miste precisie. Aan de andere kant stichtte Neymar met een vrije trap gevaar.

Na een half uur was Sancho het dichtst bij een treffer; de rappe aanvaller van Dortmund zag zijn schot gekeerd worden door keeper Keylor Navas. Nog voor rust kon ook Haaland twee mogelijkheden (nog) niet verzilveren.

Ook na rust maakte Dortmund de meeste aanspraak op een treffer. Grote kansen bleven lange tijd uit, maar in de 69e minuut was het raak. Haaland werkte de bal van dichtbij binnen.

Lang kon Dortmund niet van de voorsprong genieten, want zo'n zes minuten later schoof Neymar de bal binnen op aangeven van Kylian Mbappé. Het laatste woord was echter snel weer aan Haaland, die opstoomde en keeper Navas verschalkte met een mooi schot.

