FC Cincinnati beweert dat Ron Jans is ontslagen en niet zelf is opgestapt na de beschuldiging van racisme. De Amerikaanse club laat verder weten dat het niet het eerste incident was waarbij de 61-jarige trainer betrokken was sinds zijn komst in augustus.

"Het ging om het totale plaatje. Om onacceptabel commentaar. Tijdens vertrouwelijke gesprekken met de spelers kwamen meer verhalen boven water. Daarna wisten we dat er geen toekomst meer was voor Ron bij onze club", zei voorzitter Jeff Berding dinsdag op een speciaal belegde persconferentie.

De Major League Soccer (MLS) startte vrijdag een onderzoek naar Jans omdat een speler van FC Cincinnati een aanklacht zou hebben ingediend bij de Amerikaanse spelersvakbond MLSPA. Jans gaf daarop zelf te kennen dat hij in de kleedkamer meezong met een hiphopnummer waarin het woord nigger voorkomt.

"Ik heb de uitkomst van de gesprekken met Gerard Nijkamp (technisch directeur, red.) gedeeld. Gerard sprak met Ron en legde de situatie uit. We kwamen overeen dat het het beste was voor Ron om weg te gaan. Uit respect voor de spelers delen we geen details over de situatie", aldus Berding.

MLSPA beticht Jans en media van leugens

De MLSPA reageerde eerder op dinsdag al furieus op de zaak. De organisatie betichtte Jans en de media van het verspreiden van leugens. Volgens hen klopt het namelijk totaal niet dat de Overijsselaar enkel meezong met een lied en toen het beladen woord gebruikte.

"De opzettelijke leugens hebben bijgedragen aan een vergiftigde sfeer, waarin betreurenswaardig misbruik van spelers wordt aangemoedigd. Het waren pogingen om de waarheid te verdraaien en degenen die van onacceptabel gedrag spraken te intimideren."

Jans hield naar eigen zeggen een raar gevoel over aan het gesprek met de leiding van Cincinnati. Hij bevestigde daarin dat hij het beladen woord tijdens het zingen had gebruikt, maar dat die uitspraak vooral erg onhandig was en dat hij geen racistische bedoelingen had.

"Er kwamen heel veel vragen, ik ga niet in op details. Maar ik dacht wel waar gaat het allemaal over? Er zijn dus wel dingen geweest die door de spelers zijn genoteerd. Er moeten dus een aantal spelers zijn geweest die met bepaalde dingen moeite hebben gehad", vertelde hij tegen Radio Veronica Inside.