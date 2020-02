De Amerikaanse spelersvakbond MLSPA heeft dinsdagavond furieus gereageerd op de zaak rond de bij FC Cincinnati opgestapte Ron Jans. Volgens de organisatie is de Nederlander schuldiger aan racisme dan hijzelf en de media beweren.

Jans vertrok eerder op de dag als trainer van Cincinnati. Hij was in opspraak geraakt omdat hij - zo werd door de pers geschreven en bevestigde hij later zelf - in de kleedkamer meezong met een hiphopnummer en daarbij het beladen woord nigger uitsprak.

De Major League Soccer (MLS) startte vervolgens een onderzoek, omdat een speler van FC Cincinnati een aanklacht zou hebben ingediend. Volgens de MLSPA ligt de waarheid echter nogal anders. Later op de avond gaf ook Cincinnati zelf een andere kijk op de zaak.

"We zijn ontzettend teleurgesteld in de pogingen die de laatste dagen zijn gedaan om het publieke debat te manipuleren door middel van leugens en strategisch lekken naar de pers. Er klopt bijvoorbeeld niets van het verhaal dat er zou zijn meegezongen met een lied", staat in de verklaring van de spelersvakbond.

"Het is ook niet waar dat één of meerdere spelers een aanklacht hebben ingediend. De opzettelijke leugens hebben bijgedragen aan een vergiftigde sfeer, waarin betreurenswaardig misbruik van spelers wordt aangemoedigd. Het waren pogingen om de waarheid te verdraaien en degenen die van onacceptabel gedrag spraken te intimideren."

Jans was pas sinds augustus in dienst

Jans vertelde zondag aan de Volkskrant hoe het incident in de kleedkamer volgens hem was gegaan. "Mijn tweede aanvoerder zei tegen me: daar moet je voorzichtig mee zijn. Dat realiseerde ik me toen ook", zei hij over het gebruiken van het beladen woord.

"Ik had het in het algemeen gezegd, tegen niemand in het bijzonder, maar toch zei ik voor de zekerheid tegen de speler die het dichtst bij me zat: 'Dat was niet tegen jou.'"

De 61-jarige Jans was sinds augustus vorig jaar trainer van FC Cincinnati, dat eind 2019 als laatste eindigde in de Amerikaanse competitie. Het nieuwe MLS-seizoen start begin maart.