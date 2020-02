Maikel van der Werff en zijn ploeggenoten bij FC Cincinnati zijn het niet eens met het gedwongen vertrek van trainer Ron Jans. De Nederlandse verdediger had graag gezien dat de situatie anders was opgelost.

"We hebben van de teamleiding te horen gekregen dat Ron zijn ontslag vanochtend heeft aangeboden. Dat is heel jammer", zegt Van der Werff dinsdag tegen Veronica Inside.

"We mochten de laatste dagen niet met elkaar communiceren van de onderzoekscommissie, maar ik ga hem zeker nog spreken. Er heerst in de spelersgroep boosheid en teleurstelling. Dit heeft Ron niet verdiend."

De 61-jarige Jans kwam in opspraak doordat hij in de kleedkamer meezong met een hiphopnummer waarin het woord nigger voorkomt. De MLS startte een onderzoek na een klacht van een Cincinnati-speler. Jans wachtte het resultaat daarvan niet af en bood dinsdag zijn ontslag aan.

Ron Jans was sinds augustus vorig jaar trainer van FC Cincinnati. (Foto: Getty Images)

'We waren heerlijk bezig onder Jans'

Volgens de dertigjarige Van der Werff, die Vitesse vorig jaar zomer verruilde voor Cincinnati, was Jans juist op zijn plek bij de Amerikaanse club.

"We waren heerlijk bezig in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het groepsgevoel was goed en we wonnen veel wedstrijden. Vorig seizoen zijn we laatste geworden, maar dat was ons eerste seizoen in de MLS."

"Daar kon Ron overigens weinig aan doen, hij stroomde pas negen duels voor het einde in en de laatste vijf wedstrijden waren we ongeslagen. We zijn vastbesloten komend seizoen te gaan knallen, helaas zonder Ron."

Van der Werff heeft bij Cincinnati gezelschap van landgenoot Jürgen Locadia. Zeer waarschijnlijk tekent ook Siem de Jong op korte termijn bij de formatie; hij komt over van Ajax.