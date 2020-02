Ron Jans baalt enorm van zijn vertrek dinsdag bij FC Cincinnati. De 61-jarige trainer vond nadat hij was beschuldigd van racisme dat hij geen andere keuze had dan per direct op te stappen.

"Dit is zo enorm jammer. Ik had echt een heel mooie tijd, maar in een paar dagen slaat álles om", zegt een treurende Jans tegen De Telegraaf.

De Overijsselaar kwam in opspraak doordat hij in de kleedkamer meezong met een hiphopnummer waarin het woord nigger voorkomt. Een speler van Cincinnati diende een klacht in bij de Amerikaanse spelersvakbond, waarna de MLS een onderzoek instelde.

"Gedurende het onderzoek krijg je dingen mee en bekruipt je het besef, dat áls je terugkeert, de kleedkamer misschien verdeeld is en je niet weet wie je nog kunt vertrouwen", aldus Jans.

"De club en ik hebben besloten dat dit de beste oplossing is, omdat ik niet meer kan werken zoals ik dat graag had willen doen. Er werden tijdens het onderzoek ook nog een aantal dingen aangehaald waarvan ik dacht: nou… kom zeg, daar zit echt helemaal niets achter."

Ron Jans als trainer van FC Cincinnati. (Foto: Pro Shots)

'Ik denk dat het ergste wel achter de rug is'

Jans hoeft waarschijnlijk niet te vrezen voor een straf nu hij zijn functie heeft neergelegd. Hij deed in afwachting van het onderzoek vrijdag al een stap terug, maar benadrukte toen ook dat zijn uitspraak vooral erg onhandig was en dat hij geen racistische bedoelingen had.

"Een straf is niet meer van belang, zo heb ik begrepen. Al weet ik er het fijne niet van. Dit is echter al vervelend genoeg. Ik ben wel een poosje aangeslagen geweest. Ik begreep van de advocaten dat het er in ieder geval niet positief voor stond."

Ondanks het incident kijkt Jans met een positief gevoel terug op zijn Amerikaanse periode. "Ik had dit niet zien aankomen, het is een heel lastige situatie, maar ik voel me sterk. Ik heb een hartstikke mooie periode gehad en wil iedereen binnen de club en zéker ook de fans en eigenaren bedanken. Het was prachtig, met helaas een abrupt en slecht einde."

Jans was sinds augustus vorig jaar de trainer van Cincinnati. Hij eindigde vorig seizoen met de club op de laatste plaats in de MLS, maar had door het aantrekken van onder anderen Jürgen Locadia en mogelijk ook Siem de Jong grote ambities voor komend seizoen, dat in maart van start gaat.