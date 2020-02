Tottenham Hotspur-manager José Mourinho verwacht de rest van het seizoen geen beroep meer te kunnen doen op Son Heung-min. De 27-jarige aanvaller liep zondag in de competitiewedstrijd tegen Aston Villa (2-3-winst) een breuk in zijn arm op en moet onder het mes.

"Onze persvoorlichter heeft de verklaring iets te mooi opgeschreven. Hij schreef dat we Son een paar weken moeten missen, maar ik hou dit seizoen geen rekening meer met hem", zei Mourinho dinsdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League.

De Portugese coach kan ook al enige tijd niet over Harry Kane beschikken. De spits moest zich laten opereren aan een scheur in zijn hamstring en is zeker tot april uitgeschakeld. Winteraankoop Steven Bergwijn, Lucas Moura en de achttienjarige Troy Parrott zijn nu de enige fitte aanvallers in de selectie van Tottenham.

"De situatie had niet slechter kunnen zijn wat betreft mijn opties voorin", baalde Mourinho. "Er was een periode dat ik vreesde niet genoeg aanvallers op de bank te hebben, nu vrees ik niet genoeg aanvallers op het veld te kunnen zetten."

"Parrott is er wat mij betreft nog niet klaar voor en Ryan Sessegnon is geen aanvaller. We kunnen er niks aan doen en moeten het doen met de spelers die we hebben. Zij zullen ongetwijfeld alles geven wat ze in zich hebben."

José Mourinho baalt als een stekker van het gebrek aan aanvallers. (Foto: Pro Shots)

'We zullen blijven vechten met alles wat we hebben'

De blessure van Son komt op een slecht moment voor Tottenham, dat een druk programma wacht. De ploeg van Mourinho, die drie dagen na de Champions League-ontmoeting met RB Leipzig in de Premier League op bezoek gaat bij Chelsea, speelt in de eerste tien dagen van maart liefst vier wedstrijden.

Tottenham is juist weer op de goede weg na een moeizame start onder Mourinho, die eind november werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino. De Londenaren wonnen de laatste drie wedstrijden en zijn al zeven duels op rij ongeslagen.

"We begonnen op verdieping -12. Toen namen we de trap en klommen we omhoog, maar ineens brak de trap", beschreef Mourinho de situatie. "We bleven knokken om een nieuwe weg te vinden en waren bijna op de vierde verdieping. Toen we er eenmaal waren, haalde iemand de trap weer weg en nu hangen we met onze armen aan het balkon."

"Er zijn nu twee opties over: ons laten vallen en doodgaan, of proberen weer te klimmen. We zullen aan dat balkon blijven hangen en vechten met alles wat we in ons hebben. Alleen het publiek kan ons nu helpen, want van de spelers kan ik niet meer vragen dan ik al doe."

