Ron Jans is maandagavond (lokale tijd) opgestapt bij FC Cincinnati, zo maakt de Amerikaanse club dinsdag bekend. De trainer kwam in opspraak doordat hij in de kleedkamer met een aantal van zijn spelers meezong met een hiphopnummer waarin het woord nigger voorkomt.

Een speler van FC Cincinnati diende een klacht in bij de Amerikaanse spelersvakbond, waarna de MLS een onderzoek instelde.

"Ron heeft vanwege het onderzoek zijn ontslag aangeboden. We zijn het ermee eens dat dit het beste besluit is in belang van FC Cincinnati", zegt voorzitter Jeff Berding van de Amerikaanse club.

"Binnen onze club is het heel belangrijk dat iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en vertrouwd voelt", aldus Berding op de website van Cincinnati.

"Diversiteit in ras en cultuur is een belangrijk onderdeel van wat de voetbalsport zo speciaal maakt. Voor ons heeft het de hoogste prioriteit dat iedereen zich gerespecteerd voelt. Dat geldt voor de mensen in de kleedkamer, op het kantoor en voor alle fans."

Woord is vanwege slavernijverleden zeer beladen

Het woord nigger is een racistische term die zijn oorsprong vindt in het Amerikaanse slavernijverleden. Het woord wordt door Afro-Amerikanen soms ook als geuzennaam gebruikt.

Jans vertelde eerder dat hij twee woorden had meegezongen met een hiphopnummer in de kleedkamer, waaronder het bewuste woord.

"Mijn tweede aanvoerder zei tegen me: daar moet je voorzichtig mee zijn. Dat realiseerde ik me toen ook", zei Jans zondag in de Volkskrant. "Ik had het in het algemeen gezegd, tegen niemand in het bijzonder, maar toch zei ik voor de zekerheid tegen de speler die het dichtst bij me zat: 'Dat was niet tegen jou.'"

Jans deed in afwachting van het onderzoek een stap terug. De oud-trainer van onder meer FC Groningen, sc Heerenveen en PEC Zwolle liet weten dat zijn uitspraak vooral erg onhandig was en dat hij geen racistische bedoelingen had.

"Echt waar, ik haat slavernij, discriminatie en racisme", zei de trainer tegen het AD. "Ik heb onder meer het Apartheid Museum bezocht en heb veel films en boeken over dit onderwerp gekeken en gelezen. Als ik kan helpen racisme te bestrijden in de samenleving, dan doe ik heel graag mee"

Assistent neemt taken van Jans over

De 61-jarige Jans was sinds augustus vorig jaar trainer van de MLS-club. Het nieuwe seizoen begint in maart. Yoann Damet, de Franse assistent van Jans, neemt zijn taken op interimbasis over.

De Nederlandse technisch directeur Gerard Nijkamp gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Bij FC Cincinnati zijn met Jürgen Locadia en Maikel van der Werff twee Nederlandse spelers actief, daarnaast wordt ook Ajax-middenvelder Siem de Jong de laatste dagen met een transfer naar de club in verband gebracht.