Mino Raiola heeft Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer maandagavond van repliek gediend. De zaakwaarnemer ergert zich aan opmerkingen van de Noor over hem en zijn cliënt Paul Pogba.

Raiola suggereerde onlangs dat Pogba komende zomer terug zou kunnen keren bij Juventus, waar hij van 2012 tot 2016 al onder contract stond. Solskjaer reageerde dat de middenvelder niet de speler van Raiola is en die opmerking leidde weer tot ergernis van de Nederlander van Italiaanse komaf.

"Paul is niet mijn eigendom, maar al helemaal niet die van Solskjaer. Ik hoop niet dat hij hiermee wil zeggen dat Paul zijn gevangene is", schreef Raiola maandagavond op sociale media. "Voordat Solskjaer commentaar levert op bepaalde zaken, kan hij zich in het vervolg beter goed inlezen."

De 26-jarige Pogba keerde in de zomer van 2016 terug bij Manchester United, waar hij een deel van de jeugdopleiding doorliep en in het seizoen 2011/2012 al een handvol duels speelde. De 69-voudig international van Frankrijk is sinds zijn terugkeer op Old Trafford een vaste basisspeler, maar hij maakt nu een teleurstellend seizoen door.

Paul Pogba zou terug willen keren bij Juventus. (Foto: Pro Shots)

'Misschien ben ik te aardig voor Solskjaer geweest'

Door een enkel- en voetblessure speelde Pogba nog maar acht officiële wedstrijden. De middenvelder zou zich bovendien ongelukkig voelen bij de 'The Red Devils' en terug willen keren bij Juventus, iets wat Raiola vorige week bij The Guardian bevestigde.

De opmerking van Solskjaer schoot dan ook in het verkeerde keelgat van de zaakwaarnemer, die Pogba in 2016 nog voor ruim 100 miljoen euro van 'Juve' naar Manchester loodste. "Misschien ben ik te aardig voor Solskjaer geweest. Hij zou zich moeten herinneren wat hij in de zomer tegen Paul heeft gezegd", aldus Raiola.

"Solskjaer is nu waarschijnlijk gefrustreerd om andere redenen en dat brengt dit naar boven. Ik denk dat er andere dingen zijn waar hij zich op dit moment zorgen over moet maken. Dat zou ik in ieder geval wel doen als ik hem was."

Pogba kwam dit kalenderjaar nog niet in actie, maar Solskjaer zei maandag dat hij niet bang was dat de Fransman zijn laatste wedstrijd voor United al gespeeld heeft. "Ik weet zeker dat Paul dolgraag weer voor ons minuten wil maken. Hij is bijna weer fit en kan dan weer spelen."

