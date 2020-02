Jong Ajax-coach Mitchell van der Gaag vindt dat zijn ploeg maandagavond terecht verloor van NAC Breda (2-4) in de Keuken Kampioen Divisie, maar baalt wel dat uitgerekend zijn zoon Jordan hem in de slotfase van de wedstrijd pijn deed.

Jordan van der Gaag maakte twintig minuten voor tijd de 2-3 op sportpark De Toekomst door de bal in een leeg doel te spelen na geblunder achterin bij Jong Ajax. NAC koesterde die voorsprong en maakte er in blessuretijd zelfs nog 2-4 van.

"Die komt een jaar het huis niet meer in", grapte coach Van der Gaag bij FOX Sports over zijn zoon. "Hij scoort nooit, maar uitgerekend nu maakte hij wel een doelpunt. Hopelijk gaat dat niet te vaak meer gebeuren. Voor hem is het wel leuk natuurlijk."

Het was overigens niet de eerste keer dit seizoen dat Van der Gaag tot scoren kwam. De 21-jarige verdediger van NAC Breda, die tegen Jong Ajax zijn dertiende competitiewedstrijd van het seizoen speelde, droeg eind november met een treffer bij aan de 1-3-zege bij Jong PSV.

De spelers van NAC Breda vieren een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

'We speelden NAC in de kaart'

Zijn vader hoopte tegen NAC juist dat Jong Ajax zich zou revancheren voor de pijnlijke 7-2-nederlaag bij Jong FC Utrecht van vorige week. De Amsterdamse beloften slaagden er voor eigen publiek na een redelijke eerste helft niet in om voor eerherstel te zorgen.

"In de eerste helft speelden we, na een beginfase met hotseknotsvoetbal, zo'n 25 minuten prima", zag coach Van der Gaag. "Aan het einde van de eerste helft zag je al dat NAC meer initiatief nam en dat wij dat wel prima vonden. Na rust creëerden we geen kans meer en speelden we NAC in de kaart. We hebben verdiend verloren."

Door de nederlaag verloor Jong Ajax de aansluiting met de bovenste ploegen. Koploper SC Cambuur heeft zeven punten meer, terwijl ook De Graafschap (tweede) en FC Volendam (derde) boven de ploeg van Van der Gaag staan.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie