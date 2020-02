Chelsea-manager Frank Lampard vindt dat de videoscheidsrechter maandag heeft bijgedragen aan de thuisnederlaag tegen Manchester United. 'The Red Devils' wonnen met 0-2 op Stamford Bridge na een aantal discutabele momenten.

United-verdediger Harry Maguire ontsnapte in de eerste helft aan rood nadat hij Michy Batshuayi in zijn kruis had getrapt en uitgerekend hij maakte in de 66e minuut de 0-2. Daarvoor zag Chelsea de 1-1 van Kurt Zouma afgekeurd worden wegens een vermeende duw van César Azpilicueta, terwijl bleek dat United-middenvelder Fred Azpilicueta duwde.

"De beslissingen van de VAR waren cruciaal", oordeelt Lampard, die Anthony Martial op slag van rust de openingstreffer zag maken. "Maguire had een rode kaart moeten krijgen, maar in plaats daarvan kwam hij later in de wedstrijd tot scoren. De keuze om hem niet weg te sturen, heeft grote invloed gehad op de wedstrijd."

"De VAR is hier om beelden via verschillende camerastandpunten te kunnen checken. Maar als de scheidsrechter niet naar het scherm wordt gestuurd, gebeurt er niks. De treffer van Zouma had ook goedgekeurd moeten worden. Je vertrouwt erop dat de VAR de juiste beslissing neemt, maar dat is niet het geval."

Harry Maguire geeft Michy Batshuayi een trap in zijn kruis. (Foto: Getty Images)

'Foute beslissingen moeilijker te accepteren'

Overigens zag Chelsea een kwartier voor tijd ook nog een treffer van Olivier Giroud afgekeurd worden. De Franse spits stond nipt buitenspel toen hij de bal in het doel kopte, waardoor Chelsea er geen spannende slotfase meer van kon maken.

"Een teen buitenspel is een teen buitenspel, ook als we het niet leuk vinden", benadrukt Lampard. "Maar foute beslissingen zijn wel moeilijker te accepteren met de aanwezigheid van de VAR. Als de videoscheidsrechter de beelden kan bekijken en dan tóch niet de juiste beslissingen neemt, is dat heel verwarrend."

Door de pijnlijke thuisnederlaag tegen United bleef Chelsea voor de vierde competitiewedstrijd op rij zonder overwinning. De laatste zege van de nummer vier van de Premier League dateert van 11 januari, toen Burnley met 3-0 werd verslagen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League