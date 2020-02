Jong Ajax heeft maandag na een 2-0-voorsprong met 2-4 verloren van NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie. Slecht nieuws voor het eerste elftal van de Amsterdammers was dat Noussair Mazraoui geblesseerd uitviel.

Na een half uur zat Jong Ajax, dat met rouwbanden speelde wegens het overlijden van Barry Hulshoff, op rozen dankzij treffers van Danilo Pereira en Brian Brobbey. NAC toonde echter veerkracht en kwam nog voor rust terug in de wedstrijd toen Finn Stokkers scoorde.

In de tweede helft nam de druk verder toe. Na de gelijkmaker van Mounir El Allouchi tekende Jordan van der Gaag, de zoon van Jong Ajax-coach Mitchell van der Gaag, voor 2-3. In de extra tijd bepaalde El Allouchi de eindstand door van grote afstand raak te schieten in een leeg doel na een fout van keeper Dominik Kotarski.

Rechtsback Mazraoui deed mee omdat hij tijdens de laatste twee duels van het 'grote' Ajax geen speeltijd kreeg. Hij liep na rust een enkelblessure op en strompelde met hulp van een verzorger van het veld. De ernst van de kwetsuur is nog onduidelijk. Ajax speelt donderdag in de Europa League tegen Getafe.

De thuisnederlaag betekent dat Jong Ajax achterop raakt bij de bovenste clubs in de Eerste Divisie. Als nummer vier is de achterstand op koploper SC Cambuur nu zeven punten. NAC geeft zeven punten toe op Jong Ajax en staat zesde.

Vreugde bij de spelers van NAC Breda na de overwinning op sportpark De Toekomst. (Foto: Pro Shots)

