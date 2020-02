Als de bekerfinale dit jaar tussen Feyenoord en Ajax gaat, dan zijn supporters van de Amsterdammers welkom in De Kuip. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb maandagavond gezegd.

"Het verbod op het toelaten van uitsupporters geldt alleen voor de competitie en niet voor de beker. Het gevolg daarvan is dat als er verder geen gekke dingen gebeuren en beide teams komen in de finale, dan zijn Ajax-supporters welkom in De Kuip voor de beker", aldus Aboutaleb bij RTV Rijnmond.

"Tien jaar geleden was de sfeer tussen de supporters zo gespannen, dat de KNVB besloot om de finale over twee wedstrijden te spelen. Ik vind dat ongewenst en vind dat beide steden en de politie-eenheden er samen met de KNVB voor moet zorgen dat de finale gespeeld wordt zoals altijd."

Sinds 2010 zijn bij wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax geen uitsupporters meer welkom. Dat besluit werd genomen omdat er vaak ongeregeldheden plaatsvonden bij De Klassieker.

In 2010 ging de bekerfinale voor het laatst tussen Ajax en Feyenoord. De eindstrijd werd toen over twee wedstrijden gespeeld, zonder uitsupporters. (Foto: Pro Shots)

KNVB hield zich eerder op de vlakte

De KNVB wilde vrijdag niets zeggen op het al dan niet toelaten van Ajax-supporters bij een bekerfinale tegen Feyenoord in De Kuip. "We moeten met alle scenario's rekening houden, maar gaan nu niet publiekelijk vooruitlopen op één mogelijkheid", zei de voetbalbond.

"Vooral niet gezien de onvoorspelbaarheid soms in het bekertoernooi. Dus laten we vooral eerst genieten van de halve finales."

Zowel Feyenoord als Ajax staat in de halve finales van het toernooi om de TOTO KNVB Beker. Feyenoord speelt op 5 maart thuis tegen NAC Breda en Ajax gaat een dag eerder op bezoek bij FC Utrecht. De finale is op 19 april.