FC Barcelona-sterspeler Lionel Messi én Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton zijn maandagavond gekozen als winnaars van de Laureus Award voor Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen ging de prestigieuze prijs naar topturnster Simone Biles.

Het is de eerste keer dat de prijs voor Sportman van het Jaar, die sinds 2000 wordt vergeven, aan twee sporters wordt uitgereikt. Bovendien is Messi de eerste teamsporter en dus ook de eerste voetballer die de Laureus Award ontvangt.

Messi won in december voor de zesde keer de Gouden Bal voor wereldvoetballer van het jaar en Hamilton kroonde zich voor de zesde keer tot wereldkampioen in de Formule 1.

Het duo troefde met de Laureus Award onder anderen tennisser Rafael Nadal en golfer Tiger Woods af. Vorig jaar ging de trofee voor de vierde keer naar Novak Djokovic. Het record is in handen van collega-tennisser Roger Federer, die de prijs begin 2018 voor de vijfde keer in ontvangst nam.

Biles succesvolste turner ooit

Bij de vrouwen werd de Amerikaanse Biles - ze veroverde bij de WK in oktober vijf keer goud en is de succesvolste turner ooit - na 2017 en vorig jaar voor de derde keer onderscheiden. Ze liet bij de verkiezing ditmaal onder anderen de Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe en tennisster Naomi Osaka achter zich.

Verder ging de prijs voor de doorbraak van het jaar naar Tour de France-winnaar Egan Bernal. De Zuid-Afrikaanse rugbyers werden als wereldkampioen sportploeg van het jaar. Handbiker Jetze Plat en rolstoeltennisster Diede de Groot grepen namens Nederland naast de prijs voor paralympisch sporter van het jaar.