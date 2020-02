Voormalig Ajax-aanvaller Johnny Rep is ontdaan door het overlijden van zijn oud-ploeggenoot Barry Hulshoff. Hulshoff overleed zondag na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd, zo maakte Ajax maandag bekend.

Rep (op bovenstaande foto gehurkt, de tweede van links) en Hulshoff (staand, derde van rechts) wonnen in 1972 en 1973 onder meer samen de Europa Cup I met het succesvolle Ajax.

Ze werden in die jaren ook twee keer kampioen en pakten de wereldtitel voor clubs en twee Europese Super Cups met de Amsterdammers. Rep en Hulshoff hadden een goede band.

"Barry was een lieve vent, een oprechte man en een heel goede verdediger. Hij stond er altijd. Hij heeft heel lang bij Ajax gespeeld en dat is niet voor niets", zegt de 68-jarige Rep tegen NUsport.

"Ik wist al dat het niet zo goed met hem ging. Het is vreselijk en het gaat hard met het Ajax van toen. We hebben net Rob Rensenbrink weggebracht en Johan Cruijff en Piet Keizer zijn er bijvoorbeeld ook al niet meer. Ze zijn allemaal ook veel te jong gegaan."

'Heb louter mooie herinneringen'

Rep, die verder voor onder meer Valencia, Bastia, Saint-Étienne, PEC Zwolle en Feyenoord speelde, heeft leuke herinneringen aan zijn gezamenlijke tijd met Hulshoff bij Ajax.

"Hij had een heel grote hond. Ik weet niet meer hoe hij heette, maar Barry's vrouw nam hem altijd mee naar de training. Dan lag ik buikspieroefeningen te doen en stond er ineens zo'n grote hond boven me. Ik scheet in mijn broek", vertelt hij lachend.

"Ik heb louter mooie herinneringen aan Barry. Op de autoloze zondag namen we altijd samen de taxi. Dan reden we eerst langs Ruud Krol en daarna langs Barry."

Hulshoff is een van de Ajacieden met de meeste wedstrijden achter zijn naam. Hij droeg het Ajax-shirt elf seizoenen en kwam tot 283 Eredivisie-duels. De laatste jaren was hij zaakwaarnemer van verdediger Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt reageerde in een Instagram-bericht op het overlijden van Barry Hulshoff.