Siem de Jong verruilt Ajax zeer waarschijnlijk voor een Amerikaans avontuur. Volgens De Telegraaf staat de middenvelder op het punt om een transfer te maken naar FC Cincinnati, de club in de Major League Soccer (MLS) waar Ron Jans trainer is.

De Telegraaf schrijft maandag dat de 31-jarige De Jong deze week naar de Verenigde Staten afreist om zich medisch te laten keuren en een contract te tekenen. FC Cincinnati neemt hem definitief over.

De Jong heeft een aflopend contract bij Ajax, waar hij onder trainer Erik ten Hag sporadisch aan spelen toekomt. De middenvelder keerde in de zomer van 2017 terug in de Johan Cruijff ArenA, nadat hij er eerder tussen 2007 en 2014 al speelde.

In zijn eerste periode als Ajacied maakte De Jong onder meer vier kampioenschappen mee. In de kampioenswedstrijd van het seizoen 2010/2011 tegen FC Twente (3-1) hielp hij de club met twee goals aan de felbegeerde dertigste landstitel.

Sinds de zomer van 2014 kwam de zesvoudig international van het Nederlands elftal uit voor Newcastle United, PSV en dus opnieuw Ajax. In het seizoen 2018/2019 werd hij door Ajax verhuurd aan Sydney FC.

Jans onder vuur in Verenigde Staten

Overigens is de toekomst van Jans in Cincinnati onduidelijk. De oud-trainer van onder meer FC Groningen, sc Heerenveen en PEC Zwolle raakte vrijdag in opspraak nadat hij in de kleedkamer had meegezongen met een rapnummer waarin het woord nigger voorkomt. Er loopt een onderzoek.

De transfer van De Jong naar Cincinnati, waar hij met verdediger Maikel van der Werff en spits Jürgen Locadia nog twee landgenoten treft, is mogelijk omdat de transfermarkt in de Verenigde Staten nog open is. Het nieuwe seizoen in de MLS start begin maart.