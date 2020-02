Volgens ADO Den Haag is er zaterdag geen sprake geweest van kwetsende spreekkoren richting PSV-speler Mohamed Ihattaren. Dat concludeert de club na eigen onderzoek.

Na afloop van de wedstrijd in het Cars Jeans Stadion was Ihattaren ontdaan, omdat hij van mening was dat het thuispubliek kwetsende liederen had gezongen over zijn onlangs overleden vader. Naar aanleiding daarvan stelde ADO een onderzoek in.

"ADO Den Haag heeft een dergelijk spreekkoor tijdens de wedstrijd niet waargenomen en heeft hier ook geen melding of bevestiging van gekregen van de veiligheidsorganisatie, politie of arbitrage", meldt de club maandag in een korte verklaring.

"Na het bestuderen van de beelden en geluidsfragmenten kan worden bevestigd dat het desbetreffende spreekkoor richting de PSV-speler niet aan de orde is geweest."

Met Ihattaren op het middenveld boekte PSV een 0-3-zege, de eerste uitoverwinning sinds september. ADO verkeert op de zeventiende plek van de Eredivisie in acuut degradatiegevaar.

