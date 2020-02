FC Utrecht gaat maatregelen nemen tegen de groep supporters die zaterdag in Sedan op de vuist ging met fans van het Franse SC Bastia. De Eredivisionist neemt afstand van het gedrag en doet er alles aan om de schuldigen te straffen.

In een verklaring wordt maandag bevestigd dat een groep van twintig tot dertig FC Utrecht-supporters was betrokken bij de confrontatie in het Noorden van Frankrijk. Er vielen zes gewonden.

"Het gedrag past niet bij de club en hetgeen zij wil uitstralen. Op dit moment trekt FC Utrecht gezamenlijk op met de partners - te weten politie, gemeente en justitie - om te onderzoeken welke maatregelen verbonden worden aan het gedrag", staat in de verklaring.

"De partners verlenen alle hulp aan de Franse autoriteiten voor zorgvuldig onderzoek. Als deze hulp niet wordt gevraagd vanuit Frankrijk, gaan zij op lokaal niveau maatregelen treffen. Dit gebeurt uiteraard na zorgvuldig onderzoek en in overleg met de partners."

Utrecht-fans raakten eerder slaags in Sedan

Volgens lokale media zou in totaal een groep van zo'n honderd Nederlanders een groep van ongeveer vijftig Fransen hebben aangevallen. Het gebeurde in aanloop naar de wedstrijd tussen CS Sedan en SC Bastia op het vierde niveau van Frankrijk.

Het was niet de eerste keer dat FC Utrecht-fans zich misdroegen in Sedan. In 2007 werd al eens de confrontatie gezocht met supporters van Paris Saint-Germain, dat toen uit speelde in de Noord-Franse stad.

De Utrechtse fans voelen zich verbonden met Sedan, omdat David di Tommaso bij beide clubs onder contract stond. De Franse verdediger overleed in 2005, toen hij bij FC Utrecht onder contract stond, op 26-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

