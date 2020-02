Feyenoord moet het zes tot acht maanden zonder Luis Sinisterra stellen. De aanvaller liep zondag tegen PEC Zwolle (3-4-winst) een zware knieblessure op.

De diagnose werd maandag gesteld na onderzoek door Feyenoords clubarts Casper van Eijck. Sinisterra raakte zondag geblesseerd bij een mislukte schietpoging.

De enkelvoudig international van Colombia is bezig aan zijn tweede seizoen in Rotterdam. Hij werd in de zomer van 2018 voor 2 miljoen euro overgenomen van Once Caldas uit zijn vaderland.

Deze jaargang was Sinisterra goed voor vijf treffers in 21 duels. Na de winterstop was hij met drie treffers in vier wedstrijden goed op dreef.

In Zwolle werd Sinisterra vervangen door Róbert Bozeník, die kort voor tijd de winnende treffer maakte. Het was de eerste treffer voor Feyenoord van de Slowaakse winteraankoop.

Feyenoord staat na de moeizame uitzege op de derde plek in de Eredivisie, met vier punten achterstand op nummer twee AZ. De ploeg van trainer Dick Advocaat speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard.

