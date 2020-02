Met LASK treft AZ donderdag een geduchte en vooral bloedfanatieke tegenstander in de knock-outfase van de Europa League. Een profiel van de verrassende koploper van de Oostenrijkse Bundesliga met een indrukwekkend arbeidsethos.

"Als je vond dat FC Twente fanatiek was, dan heb ik nieuws voor onze spelers: LASK is nog een stukje fanatieker", zei AZ-trainer Arne Slot zaterdag na de 2-0 nederlaag tegen FC Twente. "Wij zullen echt op een heel andere manier voor de dag moeten komen."

Terwijl AZ met de bekeruitschakeling door NAC Breda en het verlies tegen Twente met een slecht gevoel toeleeft naar het Europa League-treffen met LASK, zitten de Oostenrijkers momenteel op een roze wolk. De ploeg van de Franse trainer Valérien Ismaël pakte vrijdag de koppositie in de Oostenrijkse Bundesliga met een 2-3-zege op het veel kapitaalkrachtigere Red Bull Salzburg.

LASK bezorgde Salzburg de eerste thuisnederlaag sinds 53 wedstrijden. Maar belangrijker nog: na zes landstitels op rij voor Red Bull is die hegemonie nu serieus aan het wankelen.

Ismaël voorspelde voor de wedstrijd in Salzburg al een "duel dat geen minuut zou vervelen" en de trainer kreeg gelijk. De topper voltrok zich in een moordend tempo met legio kansen over en weer.

Red Bull Salzburg staat international bekend als een ploeg die speelt in een hoog tempo en over het hele veld druk probeert te zetten, LASK hanteert een vergelijkbare spelopvatting. Ismaël laat zijn ploeg doorgaans in een zeer offensieve 3-4-3-formatie spelen en beschikt over een aantal loopwonders die de duels zeker niet schuwen.

Teleurstelling bij Red Bull Salzburg en vrolijke gezichten bij LASK na de 2-3 van vrijdag. (Foto: Getty Images)

LASK speelde in 2014 voor honderden fans op amateurniveau

Bizar feit: ten tijde van de laatste thuisnederlaag van Red Bull Salzburg (november 2016), speelde LASK (wat staat voor Linzer Athletik-Sport-Klub, het toevoegsel Linz werd in 2017 uit de clubnaam gehaald) nog in de tweede divisie van Oostenrijk.

Tussen 2012 en 2014 speelde de ploeg zelfs op amateurniveau na een straf van de voetbalbond wegens financieel wanbeleid. De wedstrijden werden toen bezocht door enkele honderden toeschouwers.

Toch heeft LASK wel degelijk een lange historie. De club werd in 1908 opgericht en is daarmee de oudste club in de streek Oberösterreich. In 1965 werd LASK de eerste landskampioen buiten hoofdstad Wenen. Dat jaar veroverde de club ook de beker, nog altijd de enige twee hoofdprijzen in de clubgeschiedenis.

Maar daar zou dit jaar zomaar verandering in kunnen komen. De zege op het onaantastbare geachte Salzburg heeft veel vertrouwen gegeven. Of zoals doelman Alexander Schlager het vrijdag zei: "Met deze intensiteit, werklust en het grote aantal meters dat we maken, kunnen we elke ploeg verslaan."

Dat ondervond eerder dit seizoen ook PSV, dat in Eindhoven nog tot een 0-0-gelijkspel kwam tegen de Oostenrijkers, maar in Linz met 4-1 een pak slaag kreeg. AZ-LASK begint donderdag om 21.00 uur. De return in Oostenrijk is een week later om 18.55 uur.

Vleugelspits Dominik Frieser schreeuwt het uit na een goal tegen PSV. (Foto: Pro Shots)

