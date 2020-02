Iker Casillas heeft zich maandag officieel kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond RFEF. De loopbaan van de legendarische keeper lijkt daarmee definitief ten einde.

Spaanse media meldden enkele weken geleden al dat Casillas de nieuwe voorzitter van de voetbalbond wil worden. De 38-jarige doelman van FC Porto bevestigt zijn kandidatuur nu ook zelf via sociale media.

"Ja, ik zal me tijdens de komende verkiezingen kandidaat stellen voor het voorzitterschap", schrijft Casillas maandag op Twitter. "Ik heb de voorzitter van FC Porto op de hoogte gebracht van deze beslissing. Ik kan hem alleen maar heel erg bedanken."

De verkiezingen van de RFEF worden in de lente gehouden en daarin zal Casillas het opnemen tegen landgenoot Luis Rubiales. De Spanjaard werd in mei 2018 aangesteld als opvolger van Ángel María Villar, die in 2017 moest aftreden naar aanleiding van een groot corruptieonderzoek.

Casillas lijkt laatste wedstrijd gespeeld te hebben

Casillas heeft al bijna een jaar geen wedstrijd meer gekeept voor FC Porto, maar zette nooit officieel een punt achter zijn loopbaan. De Spanjaard werd begin mei vorig jaar getroffen door een hartaanval en trad tijdens zijn herstel in juli toe tot de technische staf van de nummer twee van Portugal.

In november maakte Casillas verrassend genoeg alsnog zijn rentree op het trainingsveld van FC Porto, maar van een terugkeer in een officiële wedstrijd is het sindsdien niet meer gekomen voor de 167-voudig international.

Casillas bracht het grootste gedeelte van zijn loopbaan door bij zijn jeugdclub Real Madrid - hij debuteerde in 1999 in het eerste elftal - en verruilde 'De Koninklijke' in de zomer van 2015 voor FC Porto. Hij keepte sindsdien 156 officiële wedstrijden voor de 28-voudig kampioen van Portugal.