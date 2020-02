Manchester United-icoon Harry Gregg is maandag op 87-jarige leeftijd overleden. De Noord-Ierse keeper was een van de overlevenden van de vliegramp in München in 1958, waarbij 23 mensen om het leven kwamen.

Gregg verwierf een heldenstatus door na de crash terug naar het vliegtuig te gaan om ploeggenoten Bobby Charlton en Dennis Viollet, een kind van twintig maanden en een zwangere vrouw uit het toestel te halen.

Amper twee weken na het ongeluk, waarbij in totaal acht spelers van Manchester United om het leven kwamen, maakte Gregg al zijn rentree in de FA Cup-wedstrijd tegen Sheffield Wednesday.

Gregg speelde sinds 1957 voor 'The Red Devils', die hem destijds voor 23.000 pond (circa 27.600 euro) overnamen van Doncaster Rovers. Hij was op dat moment de duurste doelman aller tijden. Gregg speelde in totaal 247 wedstrijden voor Manchester United.

Namens Noord-Ierland kwam de keeper tot 25 interlands. Op het WK 1958 werd hij uitgeroepen tot beste doelman van het toernooi. Noord-Ierland bereikte op dat WK in Zweden de kwartfinales, nog altijd de beste prestatie van het land op het mondiale eindtoernooi.