Oranje speelt in aanloop naar het EK vriendschappelijk tegen Griekenland en Wales. De KNVB heeft met het vaststellen van die duels het oefenprogramma rond.

De wedstrijd tegen het Griekenland van bondscoach John van 't Schip wordt op 28 mei in Enschede gespeeld. Beide landen speelden negen keer eerder tegen elkaar en Oranje verloor slechts één van die duels.

Het is de tweede keer dat De Grolsch Veste decor is van een interland van Oranje. De eerste keer was in 2009, toen Japan in een vriendschappelijk duel met 3-0 werd verslagen.

Het laatste oefenduel voor de start van het EK is op 6 juni in Rotterdam tegen Wales. Oranje won alle acht voorgaande ontmoetingen met de Britten.

In tegenstelling tot Griekenland gaat Wales wel naar het EK. De ploeg van bondscoach Ryan Giggs speelt in groep A tegen Italië, Turkije en Zwitserland.

Oranje speelt in maart tegen de Verenigde Staten en Spanje

Eerder werden de Verenigde Staten en Spanje al vastgelegd als sparringpartners. Die oefenduels worden op 26 en 29 maart gespeeld, respectievelijk in Eindhoven en Amsterdam.

Het EK begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne. Daarna volgen wedstrijden tegen Oostenrijk (18 juni) en een land dat zich nog moet plaatsen (22 juni. Dat wordt Roemenië, Kosovo, Georgië, Noord-Macedonië of Wit-Rusland.

Alle groepsduels van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zijn in de Johan Cruijff ArenA.

