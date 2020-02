Giorgio Chiellini is blij dat hij weer kan spelen voor Juventus. De concurrent van Matthijs de Ligt maakte zondag zijn rentree nadat hij 5,5 maand eerder een kruisbandblessure opliep.

"Ik ben blij, maar het duurt nog even voordat ik helemaal terug ben", zei Chiellini op de website van Juventus na zijn invalbeurt van twaalf minuten tegen Brescia (2-0-zege).

Op vrijdag 30 augustus liep de 35-jarige verdediger een kruisbandblessure op. Normaal gesproken staat er een revalidatietraject van zes tot negen maanden voor een dergelijke kwetsuur, maar de Italiaan speelde na 5,5 maand al zijn eerste wedstrijd.

"Het waren 5,5 lange maanden. Ik moet mijn teamgenoten bedanken voor wat ze gedaan hebben. Juventus staat bovenaan in de Serie A en we zitten nog in de beker en de Champions League", aldus Chiellini.

Giorgio Chiellini komt in het veld voor Leonardo Bonucci. (Foto: Pro Shots)

Chiellini heeft zelfde blessure als Memphis

Chiellini had een scheur in de voorste kruisband, dezelfde blessure als Memphis Depay heeft. De spits van Oranje liep zijn kwetsuur op 15 december op.

Via filmpjes op sociale media laat Depay zien dat hij voorspoedig herstelt. Als hij net als Chiellini 5,5 maand nodig zou hebben om te revalideren, dan zou Memphis begin mei zijn rentree kunnen maken. Oranje speelt op 14 juni de eerste wedstrijd van het EK tegen Oekraïne.

Hoewel Chiellini zijn rentree achter de rug heeft, voelt de verdediger van Juventus zich nog niet op zijn best. "Het vervelendste gedeelte is achter de rug, maar nu komt het moeilijkste deel nog", zei hij.

"Ik moet hard werken om weer op het niveau van het elftal komen. Ik hoop nog een goede bijdrage te leveren, want de mooiste periode van het seizoen komt er nog aan."

Met de terugkeer van Chiellini heeft Matthijs de Ligt er weer een concurrent bij. De twintigjarige verdediger bleef tegen Brescia negentig minuten op de bank. Leonardo Bonucci en Daniele Rugani vormden het centrale duo achterin bij de club uit Turijn.

