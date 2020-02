Róbert Bozeník was zondag het stralend middelpunt bij Feyenoord na de 3-4-zege op PEC Zwolle. Met zijn eerste treffer in Rotterdamse dienst besliste de Slowaakse winteraankoop het spektakelstuk kort voor tijd.

"Ik ben echt gelukkig", zei de opgetogen Bozeník tegen FOX Sports. De aanvaller vierde de overwinning met wilde armgebaren voor de Feyenoord-supporters in Zwolle. "Het was onvergetelijk om het zo te vieren. Er waren veel emoties."

De twintigjarige spits maakte in de 88e minuut de winnende treffer. Zijn schot werd door een verdediger van richting veranderd, waarna de bal met een hoge boog over PEC-doelman Michael Zetterer in het doel plofte.

"Natuurlijk had ik geluk dat de verdediger de bal nog raakte. Maar dat is niet het belangrijkste, dat is de overwinning", zei Bozeník.

"Ik moest hard werken van de trainer en achter de verdediging opduiken. Dat is ook hoe het doelpunt viel. Ik bewoog naar links en sprintte toen opeens de andere kant op achter de verdediging."

Róbert Bozeník juicht na de zege in Zwolle met de uitsupporters. (Foto: Pro Shots)

Bozeník: 'Ik doe altijd alles voor 100 procent'

De spits kreeg pas voor de tweede keer speeltijd bij Feyenoord. Eerder mocht hij alleen kort invallen tegen FC Emmen.

Vooraf leek de kans klein dat Bozeník in Zwolle veel speeltijd zou krijgen. Maar omdat Nicolai Jørgensen ontbrak in de wedstrijdselectie en Luis Sinisterra aan het einde van de eerste helft geblesseerd raakte, kwam hij na rust toch al in het veld.

De Slowaak stopte veel energie in zijn invalbeurt. "Ik doe altijd alles voor 100 procent en ik werk heel hard voor het team."

Róbert Bozeník viert zijn treffer met ontbloot bovenlijf. (Foto: Pro Shots)

Bozeník voelt zich al thuis in Rotterdam

Zijn eerste weken in Rotterdam bevallen goed. "Ik voel me nu al thuis. De medespelers en de staf zijn erg vriendelijk en voelen als familie. Iedereen helpt me heel goed, zodat ik me alleen op het voetbal kan richten."

Bozeník wil door hard werken snel een basisplaats veroveren. "Ik wacht op mijn kans en als ik die krijg, dan ga ik er vol voor. Ik ga er alles voor doen om in de basis te komen."

Feyenoord staat door de late zege op PEC derde met slechts vier punten achterstand op nummer twee AZ. Komende zaterdag staat er een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard op het programma.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie