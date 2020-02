Trainer Sérgio Conceição van FC Porto heeft verontwaardigd gereageerd op de racistische leuzen jegens zijn spits Moussa Marega in de uitwedstrijd tegen Vitória Guimarães (1-2). Ook de thuisploeg veroordeelt de ongeregeldheden van zondagavond en heeft een onderzoek aangekondigd.

"Wat hier is gebeurd, is betreurenswaardig", zei de 45-jarige Conceição na het duel in Estádio D. Afonso Henriques. "Wat je huidskleur, haarkleur of wat dan ook is: we zijn één familie en iedereen verdient respect. We zijn erg geschokt door de gebeurtenissen."

Supporters van Vitória Guimarães zouden de hele wedstrijd racistische opmerkingen hebben gemaakt aan het adres van Marega, die daar een kwartier na rust op reageerde. De spits maakte op fraaie wijze de 1-2 namens FC Porto en vierde de treffer door naar zijn arm te wijzen, om aan te geven dat het doelpunt is gemaakt door een speler met een donkere huidskleur.

Fans van Guimarães reageerden daar weer woedend op en gooiden stoeltjes het veld op. Marega besloot een van die stoeltjes op zijn hoofd te zetten, wat hem opmerkelijk genoeg op een gele kaart kwam te staan.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet om de beelden te bekijken.

Guimarães stelt onderzoek in

Daarop liep de woedende Malinees van het veld, al deden ploeggenoten er nog alles aan om hem tegen te houden. De wedstrijd ging uiteindelijk gewoon door en Conceição besloot de aangeslagen Maréga twintig minuten voor tijd te wisselen.

"Het gedrag van de fans is verachtelijk, al denk ik dat de meeste supporters van Vitória zich niet kunnen identificeren met de mensen die Moussa al vanaf de warming-up hebben beledigd. Dit gedrag moet bestraft worden", benadrukte Conceição.

In een verklaring op de officiële website spreekt FC Porto van "een van de treurigste momenten in de geschiedenis van het Portugese voetbal". De nummer twee in Portugal zegt daarnaast dat iedereen binnen de club solidair is aan Marega.

Vitória Guimarães veroordeelt het gedrag van de eigen supporters en gaat met behulp van de instanties op zoek naar de daders. "Wij stellen een onderzoek in naar de gebeurtenissen en zullen niet bang zijn om hard op te treden tegen mensen die zich misdragen hebben."