Scheidsrechter Siemen Mulder vindt het niet kunnen hoe FC Utrecht-trainer John van den Brom zich zondag gedroeg na de late gelijkmaker van Willem II tegen zijn ploeg in Tilburg: 1-1.

"Ik heb via via gehoord wat er is geroepen en gezegd. Ik moet de beelden nog terugzien, maar als ik meerdere keren voor 'dikke lul' word uitgescholden... Volgens mij is dat niet de manier waarop we met elkaar om moeten gaan", zei Mulder tegen FOX Sports.

Van den Brom was woedend dat de 1-1 van Paul Gladon in de blessuretijd van de tweede helft werd goedgekeurd, terwijl er in zijn ogen voorafgaand aan dat doelpunt een overtreding werd gemaakt door Mike Trésor Ndayishimiye op Simon Gustafson.

"Het is een heel lichte overtreding. Ik heb in de wedstrijd veel kleine overtredingen laten gaan en dat kwam het spel volgens mij ten goede", aldus Mulder, die blij is dat de videoscheidsrechter (VAR) niet ingreep.

"Hij wordt volgens mij licht op zijn hak getikt, maar de bal gaat eerst breed en wordt nog een keer teruggespeeld. Dan komt er een aanval. In dat geval mag de VAR niet ingrijpen. Om te kunnen ingrijpen, moet de bal direct doorgaan en moet er snel gescoord worden. Dat is hier gewoon niet het geval."

Paul Gladon schiet vlak voor tijd de 1-1 binnen namens Willem II tegen FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

'Er wordt ons een zege door de neus geboord'

Van den Brom liet zich meteen na de 1-1 flink gaan tegenover de arbitrage. Op beelden is te horen dat hij vierde official Marc Nagtegaal "je bent een schijterd, jij" toeriep en vervolgens "wat een lul, joh" mompelde richting zijn staf, doelend op Mulder.

"De ergste stoom is alweer weg, maar ik ben wel gefrustreerd over het laatste moment. Er staat 'VAR-check' op het scherm en daar wordt geen klote mee gedaan", vertelde Van den Brom na afloop tegen eveneens FOX Sports.

"Het is gewoon zo jammer, er wordt ons een zege door de neus geboord waar we recht op hadden. Je ziet dat het een overtreding is, klaar. Het gebeurt voor mijn neus. Dingen die je niet in de hand hebt, blijven het moeilijkst als trainer."

FC Utrecht bleef door het late gelijkspel de nummer zeven op de ranglijst van de Eredivisie. Willem II zakte naar de vijfde plaats ten faveure van PSV, dat zaterdag wel wist te winnen op bezoek bij ADO Den Haag (0-3).

