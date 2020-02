Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis is zeer te spreken over de manier waarop hij zondag met zijn ploeg van PEC Zwolle won. De Rotterdammers kwamen op achterstand en hadden het zwaar, maar wonnen met 3-4.

Berghuis was zelf erg belangrijk met twee doelpunten en een assist. Winteraankoop Róbert Bozeník viel halverwege in en maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt.

"Deze overwinning zegt alles over Feyenoord. Het vertrouwen is er, met name dankzij de resultaten. We hebben kwaliteit, maken goede goals en Bozeník viel vandaag goed in", zei Berghuis bij FOX Sports.

"Ik heb me wel vermaakt. Het was een spektakel met veel doelpunten. Natuurlijk wil je er zo min mogelijk tegen krijgen, maar we hebben veerkracht en mentaliteit getoond. Dat is mooi."

De 28-jarige Berghuis maakte in Zwolle zijn vijftigste Eredivisie-goal voor Feyenoord. "Ik ben erg trots om bij zo'n grote club te bereiken waar ik keihard voor werk. Maar ik ben nog niet klaar", zei hij.

Aankoop Róbert Bozeník tekende vlak voor tijd voor de winnende treffer in Zwolle. (Foto: Pro Shots)

Advocaat vindt overwinning ook terecht

Trainer Dick Advocaat sprak net als zijn aanvoerder van een terechte zege op PEC. "Ik vond het geen ontsnapping. We begonnen heel slecht en had mijn spelers nog gewaarschuwd, maar daarna controleerden we de wedstrijd", zei hij.

"Als je ziet hoe we terugkwamen; dat vond ik wel aardig. De achterstand was totaal onnodig, maar we gingen beter met de omstandigheden om dan PEC. We hoopten op de bank al dat Bozeník de winnende zou maken en hij deed het."

Feyenoord is onder Advocaat bezig aan een ijzersterke reeks. "We komen dichter bij de topclubs, maar er zijn nog een hoop wedstrijden te gaan", aldus de coach. "Dit was wel een heel cruciale wedstrijd, gezien de overige uitslagen."

De volgende wedstrijd van Feyenoord is zaterdag, wanneer Fortuna Sittard naar De Kuip komt. Ruim een week later staat de ploeg van Berghuis en Advocaat in Eindhoven tegenover PSV.

