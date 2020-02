Willem II heeft zondag op de valreep in eigen huis een punt gepakt in de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Utrecht. De Tilburgers maakten in de blessuretijd van de tweede helft de 1-1.

Lang stond Willem II op een 0-1-achterstand door een vroeg doelpunt van Jean-Christophe Bahebeck, maar het kwam in extremis langszij dankzij een treffer van Paul Gladon.

Willem II zakte ondanks het late gelijkspel naar de vijfde plaats op de ranglijst ten faveure van PSV, dat zaterdag met 0-3 wist te winnen op bezoek bij degradatiekandidaat ADO Den Haag.

FC Utrecht bleef op de zevende plaats staan. De Utrechters plaatsten zich donderdag nog ten koste van Go Ahead Eagles (1-4) voor de halve finales van het TOTO KNVB Bekertoernooi.

De spelers van Willem II vieren de late 1-1 tegen FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Willem II kent dramatische start

Willem II kende een dramatische start tegen FC Utrecht. Bahebeck werd na een vlijmscherpe counter op maat bediend door Gyrano Kerk en tikte van dichtbij binnen met de buitenkant van zijn rechtervoet.

De thuisclub had het ook daarna lastig en ontsnapte een paar keer aan de 0-2. Doelman Timon Wellenreuther moest handelend optreden bij schoten van Kristoffer Peterson en Urby Emanuelson.

Willem II nam na ongeveer een half uur spelen het initiatief over en was zelf een paar keer dicht bij de 1-1, maar met name clubtopscorer Vangelis Pavlidis had het vizier niet helemaal op scherp staan.

Het leek daardoor in 0-1 te eindigen, maar het werd in de 91e minuut alsnog 1-1. Invaller Gladon kreeg de bal na een schot van Sebastian Holmén voor zijn voeten en dompelde FC Utrecht in rouw.

Er was de nodige consternatie bij de 1-1 omdat FC Utrecht vond dat er voorafgaand aan de goal een overtreding was gemaakt door een Willem II'er. Trainer John van den Brom van de bezoekers kreeg geel wegens commentaar op de leiding.

