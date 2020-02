Feyenoord heeft zondag na een dramatische start alsnog drie punten overgehouden aan het uitduel met PEC Zwolle. De doelpuntrijke wedstrijd eindigde dankzij een laat doelpunt van nieuweling Robert Bozeník in 3-4.

PEC stond na tien minuten al op voorsprong door doelpunten van Lennart Thy en Mike van Duinen. Leroy Fer bracht de Rotterdammers vlak voor rust terug in de wedstrijd, waarna Steven Berghuis in de tweede helft de 2-2 maakte.

Thy bracht PEC met zijn tweede van de avond wederom op voorsprong, maar via opnieuw Berghuis werd het al snel 3-3. Dankzij Bozeník hield de ploeg van trainer Dick Advocaat alsnog een zege aan het duel over.

Door de zege staat Feyenoord stevig op plek drie. De Rotterdammers hebben 43 punten, één meer dan nummer vier PSV. Bovendien heeft Feyenoord een duel tegoed.

De achterstand van Feyenoord op nummer twee AZ bedraagt nu nog vier punten. De Alkmaarders verloren zaterdag met 2-0 bij FC Twente. PEC blijft zestiende met 22 punten.

PEC Zwolle stond al na tien minuten op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

PEC begint uitstekend

Feyenoord was tegen PEC Zwolle dicht bij de eerste competitienederlaag onder Advocaat. De Rotterdammers keken in het winderige Zwolle al na tien minuten tegen een 2-0-achterstand aan.

Thy opende al in de vijfde minuut de score. De Duitser trof doel uit een strafschop die was toegekend na een handsbal van Marcos Senesi. Vijf minuten later verdubbelde Van Duinen de voorsprong. Het schot van de spits ging via de rug van Edgar Ié en de onderkant van de lat in het doel.

Thy had halverwege de eerste helft zelfs de 3-0 op zijn schoen. Doelman Michael Zetterer bereikte met een fraaie lange bal Gustavo Hamer, die de bal breed legde op de spits. Die werkte de bal onder druk van Ié net naast het doel.

Uit het niets kwamen de Rotterdammers, die met name in de eerste helft heel weinig lieten zien, nog voor rust terug in de wedstrijd. Een voorzet van Berghuis werd bij de tweede paal raak gekopt door Fer: 2-1.

Ontlading bij Feyenoord na de winnende treffer van Robert Bozeník. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord zet het na rust recht

Met Bozeník voor de geblesseerde Luis Sinisterra en Rick Karsdorp voor Lutsharel Geertruida begon Feyenoord uitstekend aan de tweede helft, die aanvankelijk in de stromende regen werd gespeeld.

Bozeník hielp de eerste mogelijkheid om zeep, maar Berghuis was zes minuten na rust wel trefzeker. De buitenspeler maakte uitstekend gebruik van de zware omstandigheden door van afstand uit te halen. Gedragen door de wind zeilde de bal buiten bereik van Zetterer in het doel.

Daarmee was het wat betreft doelpunten nog niet over in Zwolle. Thy zorgde na een klein uur spelen voor de hernieuwde voorsprong voor PEC. De spits kreeg alle tijd en ruimte om de bal in het strafschopgebied aan te nemen en schoot hard en laag raak.

Berghuis zorgde al snel voor een hernieuwd evenwicht. De aanvoerder liet Zetterer met een geplaatst schot via de binnenkant van de paal kansloos. PEC kwam er daarna nog amper aan te pas, waardoor de beste kansen in de slotfase voor Feyenoord waren.

Drie minuten voor tijd schoot Bozeník uit een van die mogelijkheden via de voet van Bram van Polen de 3-4 binnen en bezorgde hij zijn ploeg op die manier alsnog de volle buit.

