Lieke Martens heeft met een doelpunt en twee assists bijgedragen aan een grote zege van FC Barcelona. De Catalaanse vrouwen waren in een competitiewedstrijd met liefst 7-0 te sterk voor Sporting de Huelva.

De 27-jarige Martens gaf de bal halverwege de eerste helft vanaf de linkerflank perfect voor op Jennifer Hermoso, die met haar hoofd van dichtbij via de onderkant van de lat de 2-0 noteerde. Carolina Hansen had Barcelona na vier minuten al op voorsprong gezet.

Via Hermoso liep de thuisploeg tien minuten na rust uit naar een 3-0-voorsprong. In de 72e minuut nam Martens zelf de 4-0 voor haar rekening. De Oranje-international stond op de juiste plek om een afgeslagen bal binnen te tikken.

Door een goal van Victoria Losada en twee treffers van Asisat Oshoala werd de eindstand op 7-0 bepaald. Bij het zevende doelpunt leverde Martens opnieuw een assist af door de bal hard en laag voor te geven.

Eerste competitiedoelpunt voor Martens

Voor Martens was het de eerste keer dit seizoen dat zij in de competitie wist te scoren. De aanvalster, die in de eerste maanden van het seizoen niet in actie kwam vanwege een teenblessure, kwam al wél in de Spaanse supercup tot scoren.

Naast Martens maakte ook Stefanie van der Gragt haar opwachting bij Barcelona. De 27-jarige verdedigster begon op de bank, maar kwam kort na rust het veld in.

FC Barcelona verstevigde met de zege de koppositie in de Primera División Femenina. 'Barça', dat na negentien duels 53 punten heeft en ongeslagen in de competitie is, heeft negen punten voorsprong op Atlético Madrid.