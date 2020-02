Ajax-trainer Erik ten Hag kiest donderdag voor Bruno Varela als doelman in de heenwedstrijd op bezoek bij Getafe in de tweede ronde van de Europa League. De Portugees vervangt de geschorste André Onana.

Varela maakte maandag nog geen beste indruk in de wedstrijd van Jong Ajax bij Jong FC Utrecht (7-2-nederlaag). Hij ging bij enkele tegendoelpunten enorm in de fout, maar krijgt tegen Getafe de voorkeur boven Kjell Scherpen en Dominik Kotarski.

"Varela keept. Hoe je in Jong speelt, zegt mij niks. Hij weet dat het niet goed was en kan een veel hoger niveau halen. Dat gaat hij donderdag ook doen. Hij heeft het vertrouwen van ons en dat hebben we ook in hem uitgesproken", zei Ten Hag zondag na het duel met RKC Waalwijk (3-0-zege) tegen FOX Sports.

Varela wordt sinds januari vorig jaar gehuurd van Benfica. Hij speelde eind vorige maand pas voor het eerst in het eerste elftal, in de tweede ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi tegen de amateurs van Spakenburg (7-0-zege).

Klaas-Jan Huntelaar met de 3-0 van Ajax tegen RKC Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

'Het spel moet veel beter tegen Getafe'

Ten Hag was niet echt te spreken over het spel van Ajax tegen RKC. De Amsterdammers speelden af en toe plichtmatig, maar wonnen desondanks eenvoudig door doelpunten van Dusan Tadic (strafschop), Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar.

"De wedstrijd was niet hoogstaand, verre van dat. Het is simpel: we moeten in de goede veldbezetting komen en dat kwamen we vaak niet. Daardoor werden we slordig en kon RKC een paar keer uitbreken. We creëerden zelf ook te weinig en dat is jammer."

"We zullen veel beter moeten om een goed resultaat te pakken bij Getafe. Het is een geduchte tegenstander die niet voor niets derde staat in La Liga. We zullen heel erg goed moeten zijn en als we dat zijn, dan kunnen we een goed resultaat neerzetten."

Getafe-Ajax begint donderdag om 18.55 uur in Coliseum Alfonso Pérez. De koploper van de Eredivisie mist dan naast Onana ook de geblesseerden Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad, maar kan wellicht wel weer beschikken over Perr Schuurs.

