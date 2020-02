Tottenham Hotspur heeft zondag diep in blessuretijd gewonnen van Aston Villa. De ploeg van basisspeler Steven Bergwijn zegevierde dankzij een late treffer van Son Heung-min met 2-3. In Duitsland behield Bayern München de koppositie dankzij een 1-4-zege op FC Köln.

Voormalig Ajacied Toby Alderweireld was bij de eerste twee doelpunten betrokken. De verdediger van Tottenham Hotspur schoot al na negen minuten in eigen doel, maar zorgde vervolgens wel voor de gelijkmaker.

De 'Spurs' kwamen op slag van rust op voorsprong. Bergwijn werd neergehaald door verdediger Björn Engels, waarna de bal op de stip ging. Son zag zijn poging gestopt worden, maar was in de rebound wel trefzeker.

Engels herstelde het evenwicht door acht minuten na rust de 2-2 binnen te koppen namens Aston Villa, waar Anwar El Ghazi in de basis stond. De Belg ging in de vierde minuut van de blessuretijd echter weer in de fout, waarna Son zijn ploeg de zege schonk.

Door de zege komt Tottenham op 40 punten uit 26 duels. Daarmee staat de ploeg van manager José Mourinho vijfde. Aston Villa blijft met 25 punten in de gevarenzone.

Arsenal boekte ten koste van Newcastle United de zevende overwinning van het seizoen. Dankzij de 4-0-zege staat de ploeg nu tiende. Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pépé, Mesut Özil en Alexandre Lacazette scoorden voor de 'Gunners'.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League

Bayern viert de 0-2 van Kingsley Coman tegen Köln. (Foto: Pro Shots)

Bayern leidt binnen twaalf minuten met 0-3 in Keulen

In de Bundesliga stond Bayern al snel met 0-3 voor bij Köln. Robert Lewandowski opende in de derde minuut de score na een combinatie met Thomas Müller, die Kingsley Coman even later ook bediende bij de 0-2.

Serge Gnabry breidde de voorsprong in de twaalfde minuut met een schuiver in de rechterhoek. Hij maakte halverwege de tweede helft ook de vierde treffer voor zijn ploeg, waarna voormalig sc Heerenveen- en Heracles Almelo-spits Mark Uth de eer redde voor Köln.

Joshua Zirkzee bleef negentig minuten lang op de bank bij Bayern. Kingsley Ehizibue speelde de hele wedstrijd mee bij laagvlieger Köln.

Door de overwinning blijft de voorsprong van Bayern op nummer twee RB Leipzig één punt. Leipzig won zaterdag met 3-0 van Werder Bremen.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga