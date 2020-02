Ajax heeft zondag afstand genomen van AZ in de strijd om de titel in de Eredivisie. De koploper won in eigen huis eenvoudig met 3-0 van hekkensluiter RKC Waalwijk.

Ajax stond halverwege op een 1-0-voorsprong door een rake strafschop van Dusan Tadic, waarna het na rust uitliep naar 3-0 dankzij doelpunten van Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar, die zijn 400e treffer maakte in het betaald voetbal.

De Amsterdammers vergrootten door de zege de voorsprong op naaste achtervolger AZ tot zes punten na 22 wedstrijden. De Alkmaarders verloren zaterdag verrassend met 2-0 op bezoek bij het kwakkelende FC Twente.

RKC lijkt af te stevenen op directe degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De Waalwijkers hebben als hekkensluiter liefst tien punten achterstand op nummer zestien PEC Zwolle, dat later op de dag nog thuis in actie komt tegen Feyenoord.

Hakim Ziyech werd voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk gehuldigd voor zijn 150e duel voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ziyech terug in de basis

Met Hakim Ziyech terug in de basis begon Ajax niet overtuigend tegen RKC, maar het kwam in de dertiende minuut al wel op 1-0. Tadic mocht na een overtreding op Donny van de Beek vanaf 11 meter aanleggen en schoot de bal in de bovenhoek.

Ajax ging meteen op jacht naar de 2-0, maar was steeds slordig in de eindfase, waardoor niet al te veel grote kansen werden gecreëerd. Ziyech (schot recht op doelman Etienne Vaessen) en Traoré (naast) waren nog het dichtstbij.

RKC kon daardoor blijven hopen op een stunt en kreeg aan het einde van de eerste helft een enorme mogelijkheid op de 1-1. Sylla Sow omspeelde Lisandro Martínez, maar slaagde er vervolgens niet in om keeper André Onana te passeren.

Dusan Tadic benut een strafschop namens Ajax tegen RKC Waalwijk. (Foto: Pro Shots)

Blind vervangt halverwege Ziyech

Met Daley Blind als vervanger van Ziyech (beiden konden een helft spelen) begon Ajax scherp aan de tweede helft en maakte het in de 52e minuut de 2-0. Traoré was het eindstation van een vlot lopende aanval en scoorde op aangeven van Van de Beek.

Ajax deed het in het restant allemaal wat rustiger aan, maar bepaalde in de slotfase nog wel de eindstand op 3-0. Invaller Huntelaar verzilverde een lage voorzet van Nicolás Tagliafico en zag daarna nog de 4-0 afgekeurd worden wegens buitenspel.

De ploeg van trainer Erik ten Hag kan zodoende met vertrouwen afreizen naar Spanje voor de heenwedstrijd van donderdag tegen Getafe in de tweede ronde van de Europa League. Onana is dan geschorst, maar mogelijk is Quincy Promes weer fit.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie