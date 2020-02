Sam Larsson heeft zondag een basisplaats bij Feyenoord, dat in de Eredivisie op bezoek gaat bij PEC Zwolle. De Zweed is voorin de vervanger van spits Nicolai Jørgensen, die niet fit is en ontbreekt.

Voor Larsson is het zijn eerste basisplaats sinds 24 november in de Eredivisie. Hij bezet samen met aanvoerder Steven Berghuis de flanken, wat betekent dat Luis Sinisterra de spits is in Zwolle.

Trainer Dick Advocaat houdt verder vast aan dezelfde namen als donderdag in het gewonnen bekerduel met sc Heerenveen (0-1). Het betekent dat Jens Toornstra, Leroy Fer en Orkun Kökçü weer het middenveld vormen. Oguzhan Özyakup is afwezig door een blessure.

Bij een overwinning op PEC neemt Feyenoord de derde plek in de Eredivisie weer over van PSV, dat zaterdag met 0-3 van ADO Den Haag won. PEC staat zestiende en heeft de punten hard nodig.

Opstelling PEC Zwolle: Zetterer; Hamer, Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Strieder, Clement, Nakayama; Thy, Van Duinen.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Ié, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Kökçü; Berghuis, Sinisterra, Larsson.

