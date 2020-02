Vitesse heeft na drie wedstrijden op rij zonder zege weer eens gewonnen in de Eredivisie. De Arnhemmers waren zondag dankzij twee treffers van Bryan Linssen met 4-2 te sterk voor sc Heerenveen.

Vitesse kwam al vroeg op een 2-0-voorsprong via clubtopscorer Linssen en Tim Matavz, maar sc Heerenveen repareerde nog voor rust de schade door doelpunten van Rodney Kongolo en Chidera Ejuke. In de tweede helft nam de thuisploeg definitief afstand van de kwakkelende Friezen. Opnieuw Linssen en Oussama Tannane, die een discutabele strafschop benutte, waren trefzeker.

Door de zege krijgt Vitesse weer aansluiting met de subtop in de Eredivisie. De ploeg van interim-trainer Edward Sturing, die achtereenvolgens puntenverlies leed tegen FC Emmen (1-1), ADO (0-0) en FC Groningen (1-0-nederlaag), heeft als nummer zes nog maar twee punten achterstand op nummer vier Feyenoord, dat later op zondag nog in actie komt tegen laagvlieger PEC Zwolle.

Heerenveen zakt verder weg op de ranglijst en staat voorlopig tiende. De nederlaag bij Vitesse is voor de formatie van trainer Johnny Jansen de vijfde wedstrijd op rij zonder overwinning. In 2020 pakte Heerenveen slechts één punt.

Spektakelstuk voor rust

Vitesse en Heerenveen maakten er voor rust een spektakelstuk van. De Arnhemmers, waar Riechedly Bazoer op de bank begon, domineerden en leken dankzij de doelpunten van Linssen (lobje) en Matavz (droge knal) op weg naar een simpele zege. De bezoekers kwamen echter sterk terug via Kongolo (kopbal) en Ejuke. Bij de 1-2 van Ejuke liet Vitesse-doelman Remko Pasveer de bal glippen.

Na rust waren de Friezen dicht bij de 2-3 via Ejuke, maar het was Linssen die in de 56e minuut met zijn veertiende treffer van het seizoen Vitesse weer aan de leiding bracht. Heerenveen claimde nog buitenspel, maar de VAR bepaalde dat Linssen op het moment van spelen op één lijn stond met de laatste verdediger van Heerenveen.

Tannane bepaalde tien minuten later de eindstand op 4-2 uit een strafschop, nadat de VAR een lichte overtreding van Lucas Woudenberg op Nouha Dicko constateerde. De aanvallende middenvelder stuurde Heerenveen-doelman Filip Bednarek de verkeerde hoek in.

