FC Groningen heeft zondag de derde zege in vier Eredivisie-duels geboekt. Op bezoek bij Sparta Rotterdam werd het 1-2. Eerder op de dag won Vitesse in een vermakelijke wedstrijd met 4-2 van sc Heerenveen.

Bij Sparta-Groningen kreeg Mohamed Rayhi binnen twintig minuten de kans om de score te openen, maar de Spartaan miste een strafschop. In de tweede helft benutte hij wél een penalty, maar toen stond het al 0-2.

De bezoekers uit Groningen hadden vlak na de gemiste strafschop van Rayhi de leiding genomen dankzij een mooi schot van Joel Asoro. Na iets meer dan een half uur verdubbelde Ramon Pasqal Lundqvist de score op aangeven van Deyovaisio Zeefuik.

De eerste helft in Rotterdam liep flink uit, want het spel lag lange tijd stil vanwege een nare botsing tussen Sparta-spelers Bart Vriends en Dante Rigo. Vriends speelde verder met een tulband om zijn hoofd, maar Rigo moest zich groggy per brancard laten vervangen.

Het FC Groningen van trainer Danny Buijs staat dankzij de derde zege in vier duels zevende in de Eredivisie, al kan FC Utrecht er nog voorbij. Sparta presteert wisselend en is na 23 speelrondes de nummer elf.

Sergio Padt stopte de eerste strafschop van Sparta-aanvaller Mohamed Rayhi. (Foto: Pro Shots)

Vitesse geeft 2-0-voorsprong weg

Vitesse stond eerder op de dag tegen Heerenveen al vroeg op een 2-0-voorsprong via clubtopscorer Bryan Linssen (lobje) en Tim Matavz (droge knal), maar de bezoekers repareerden voor rust de schade door doelpunten van Rodney Kongolo en Chidera Ejuke. Keeper Remko Pasveer zag er bij de eerste tegengoal niet goed uit.

Na de spectaculaire eerste helft nam de thuisploeg definitief afstand van de kwakkelende Friezen. Opnieuw Linssen - hij stond nét geen buitenspel - en Oussama Tannane, die een discutabele strafschop benutte, waren trefzeker.

Door de zege krijgt Vitesse weer aansluiting met de subtop in de Eredivisie. De ploeg van interim-trainer Edward Sturing, die achtereenvolgens puntenverlies leed tegen FC Emmen (1-1), ADO (0-0) en FC Groningen (1-0-nederlaag), heeft als nummer zes nog maar twee punten achterstand op nummer vier Feyenoord, dat later op zondag nog in actie komt tegen laagvlieger PEC Zwolle.

Heerenveen zakt verder weg op de ranglijst en staat voorlopig tiende. De nederlaag bij Vitesse is voor de formatie van trainer Johnny Jansen de vijfde wedstrijd op rij zonder overwinning. In 2020 pakte Heerenveen slechts één punt.

De doelpuntenmakers van Vitesse in één beeld gevangen. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie