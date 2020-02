Juventus heeft zondag de koppositie in de Serie A in ieder geval voor enkele uren overgenomen van Internazionale. 'De Oude Dame', zonder Matthijs de Ligt, klopte Brescia met 2-0. In Spanje morste Luuk de Jong punten met Sevilla.

Juventus opende tegen Brescia enkele minuten voor rust de score via een treffer van Paulo Dybala. De Argentijn krulde een vrije trap binnen nadat Brescia-aanvaller Florian Aye zijn tweede gele kaart kreeg.

Een kwartier voor tijd verdubbelde Juan Cuadrado de marge na een combinatie met Blaise Matuidi. De Ligt werd gepasseerd ten faveure van Daniele Rugani en bleef de hele wedstrijd op de bank.

Bovendien zag De Ligt met Giorgio Chiellini nog een concurrent terugkeren. De Italiaanse routinier viel twaalf minuten voor tijd in en maakte zijn rentree nadat hij eind augustus zijn kruisband scheurde.

Door de overwinning heeft Juventus nu drie punten voorsprong op nummer twee Internazionale. De 'Nerazzurri' gaan later op de dag nog wel op bezoek bij nummer drie Lazio.

Luuk de Jong viel halverwege de tweede helft in bij Sevilla. (Foto: Pro Shots)

Luuk de Jong speelt gelijk met Sevilla

In Spanje kon De Jong Sevilla niet behoeden voor puntenverlies. De ploeg van de Nederlandse spits, die halverwege de tweede helft inviel, speelde thuis met 2-2 gelijk tegen hekkensluiter Espanyol.

Kort na de invalbeurt van De Jong moesten de bezoekers uit Barcelona door een rode kaart van Víctor Sánchez met tien man verder. Espanyol stond op dat moment door doelpunten van Adrián Embarba en Wu Lei nog wel op voorsprong. Lucas Ocampos had na een kwartier namens Sevilla de score geopend.

Tien minuten voor tijd zette Suso de 2-2-eindstand op het scorebord. De Spaans international trok vanaf de rechterflank naar binnen en schoot hard raak in de korte hoek. De Jong kreeg diep in blessuretijd nog een mogelijkheid om het winnende doelpunt te noteren, maar de Nederlander kopte hoog over uit een corner.

Sevilla blijft door het gelijkspel met veertig punten steken op de vijfde plaats in La Liga. Koploper Real Madrid komt later op zondag nog in actie in de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo.

